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08.06.2021 12:31

Мальдивы по-крымски

На косе Беляус создадут туристический объект
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 124(8475)
В Крыму презентовали инвестиционный проект "Коса Беляус - крымские Мальдивы". Он предусматривает создание зон для пляжного отдыха, спорта и различных мероприятий. Общественники опасаются застройки уникальной косы и нарушения ее экосистемы.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Косу, расположенную на западном побережье, называют крымскими Мальдивами из-за белоснежных песчаных пляжей. С одной стороны косы Черное море, с другой - глубоководное озеро Донузлав. Это популярное место отдыха. Там есть оборудованные кемпинги для автомобилистов.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Инвесторы считают, что Беляусу не хватает хорошего сервиса, и предлагают на протяжении двух километров выделить зону для пляжного отдыха, зоны для проведения различных мероприятий, в том числе и спортивных (для занятий кайтсерфингом, виндсерфингом и другими видами водного спорта).

Инвесторы местные, из Черноморского района - компания специализируется на отельном бизнесе.

Директор ООО "Вектор-М-Крым" Иван Киреев пообещал, что капитального строительства на косе не будет, установят лишь деревянные конструкции, а вход на пляж будет свободный для всех.

- Это уникальное место, здесь должен быть хороший сервис, которого не хватает Черноморскому району. Появится 300 рабочих мест. За два-три года мы планируем полностью реализовать этот проект. Сумма инвестиций - 350 миллионов рублей, - рассказал Иван Киреев.

Во время презентации местных общественников волновали вопросы: не повредит ли этот проект экосистеме косы, выдержит ли она увеличившийся турпоток, не начнется ли под шумок застройка еще свободного побережья?

Иван Киреев заверил, что все расчеты нагрузки на косу сделаны, все экспертные заключения получены.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Крымские экологи не отрицают, что создавать туристическую инфраструктуру на западном побережье Крыма необходимо для социально-экономического развития региона, но подчеркивают, что подходить к реализации таких инвестиционных проектов надо с умом, чтобы не навредить окружающей среде. Уже есть примеры, когда человеческая деятельность чуть не уничтожила уникальные места. Например, инвестор в районе Заозерного под Евпаторией собирался возводить туристический комплекс с многоэтажными отелями и ресторанами на берегу лимана с целебными грязями. Чтобы остановить работы, местные жители вынуждены были обращаться за помощью к депутатам Госдумы и к главе РК.

- Западному Крыму нужны инвестиционные проекты, но осваивать эту территорию надо разумно, чтобы не навредить природе, не должно быть большой нагрузки на дюны и на пески, - говорит председатель крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Виктор Тарасенко.

Кстати

По информации директора проектного офиса по вопросам СЭЗ и ГЧП Корпорации развития Крыма Олега Смолянова, 1300 предпринимателей свободной экономической зоны Крыма реализуют проекты на сумму свыше 130 миллиардов рублей, будет создано 44 тысячи рабочих мест. 133 проекта реализуется в сфере курортов и туризма на 14,1 миллиона рублей с созданием более пяти тысяч рабочих мест.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России

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