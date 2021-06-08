В Крыму предупредили о закрытии пункта пропуска на границе с Украиной

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым предупредило пересекающих российско-украинскую границу на севере полуострова о вынужденном приостановлении работы автомобильного пункта пропуска Перекоп. Это связано с прекращением работы украинского пограничного пункта Чаплынка.

- Пункт пропуска Чаплынка, расположенный напротив автомобильного пункта пропуска Перекоп, в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу, - констатировали в пресс-службе ведомства. - По независящим от Пограничного управления ФСБ России по РК причинам следующие в сторону Украины граждане через этот пункт пропуска проследовать не смогут.

Пограничники советуют россиянам учитывать закрытие КПП во время своих путешествий и пересекать границу через многосторонние автомобильные пункты пропуска Армянск или Джанкой. Очередей на этих МАПП сейчас нет.

О возобновлении работы пункта пропуска Перекоп пограничники сообщат дополнительно. В свою очередь, пресс-служба Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины объясняет временное закрытие КПП Чаплынка "проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ". Завершить их планируется в течение двух недель.