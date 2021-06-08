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08.06.2021 17:08
Рубрика: Общество

В Крыму испытают первую в России растительную замену антибиотикам

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
В Крыму уже в ближайшее время могут начаться испытания на добровольцах первого отечественного фитобиотика - препарата, который должен стать полноценной заменой антибиотикам. Об этом рассказал директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

- Мы ведем переговоры с Медицинской академией Крымского федерального университета о том, чтобы начать испытания разработанного нами препарата фитобиотка на группе добровольцев, - рассказал Паштецкий. - Мы хотим, чтобы специалисты Медакадемии предложили нам методику испытания препарата на людях.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Первый отечественный фитобиотик создан на основе химического вещества карвакрол, содержащегося в растениях орегано, тимьяне, диком бергамоте и еще некоторых культурах. По словам ученого, испытания препарата на контрольной группе животных продолжались на протяжении трех лет и показали превосходный результат. Теперь пришло время испытать его воздействие на людей.

- Я сам буду в первой группе добровольцев, - рассказал Паштецкий. - Буду на протяжении месяца принимать препарат, сдавать кровь, проходить все необходимые обследования. Думаю, к концу года мы будем понимать, пригоден ли этот препарат для использования людьми.

НИИ сельского хозяйства Крыма совместно с коллегами из Уральского университета, Ставрополья и Казани ведет исследования с целью создания отечественных фитобиотиков на протяжении последних семи лет. Ученые экспериментировали с пятью-шестью культурами - такими как орегано, чабрец и другими, извлекая из них карвакрол и тимол.

Справка "РГ"

Сегодня до 80 процентов мирового производства антибиотиков находит применение в животноводстве. Массовое использование так называемых кормовых антибиотиков, применяемых при вскармливании сельскохозяйственных животных, привело к тому, что свыше 30 процентов используемых в медицине антибиотиков уже неспособны подавить возбудителей болезней.

Всемирная организация здравоохранения еще в 1969 году рекомендовала не добавлять в корма антибиотики, используемые в здравоохранении. В странах ЕЭС с 1 января 2006 года применение кормовых антибиотиков законодательно запрещено.

В России и странах ЕврАзЭС нет строгого запрета на применение антибиотиков в животноводстве. Их нельзя применять лишь перед забоем животного.

Альтернативой антибиотикам могут стать фитобитоики. Создаваемые на основе растительных компонентов, они не вызывают привыкания.

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