В Ростове впервые провели операцию по пересадке роговицы ребенку

В Ростовской областной детской клинической больнице впервые проведена операция по пересадке роговицы ребенку. Донская столица стал третьим центром страны, где проводятся подобного рода операционные вмешательства у детей. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Высокотехнологичная операция по кератопластике в офтальмологическом центре ОДКБ длилась полтора часа. Ее проводили ростовские хирурги-офтальмологи, прошедшие переобучение в Москве. Именно преподаватель - доктор медицинских наук профессор Андрей Золоторевский - и ассистировал донским коллегам во время дебютной пересадки.

Сейчас, по оценкам докторов, 16-летний пациент, у которого серьезные проблемы с глазами были с рождения, чувствует себя хорошо. Впереди у него длительная реабилитация. Окончательный результат можно будет оценить через год.

Отметим, что пересадка роговицы в нашей стране не очень распространенная операция: проведение такого рода вмешательств именно детям свидетельствует о высоком классе хирургов и достаточном оснащении отделения.