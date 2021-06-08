Ростовская область - самый северный рисоводческий регион. Сегодня на Дону рис растет примерно на 14 тысячах гектаров земли, это менее трети той площади, что была занята им в советские времена. Урожайность культуры повышается, в отрасль вкладывается все больше денег, но ее развитие сдерживается дефицитом воды в регионе.

Средняя урожайность риса на Дону за последние пять лет выросла с 46 до 60 центнеров с гектара, а в некоторых хозяйствах и до 80. Как рассказали в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, это обусловлено внедрением современных технологий, посадкой высокопродуктивных сортов, использованием удобрений.

Тем не менее регион далеко не исчерпал свои возможности для производства риса, а значит, и получения прибыли от его реализации. Рисовым чекам в Ростовской области в 60 - 70 годы прошлого века было отведено более 40 тысяч гектаров. Сегодня - лишь около 14 тысяч, а это 0,4 процента от посевной площади зерновых и зернобобовых культур в области. Рисоводством на Дону занимаются 12 хозяйств. Их доля в общероссийском урожае - лишь семь процентов.

"Сейчас регион выращивает примерно 60 тысяч тонн риса в год, а потенциал с учетом имеющихся земель - до 200 тысяч", - утверждают в одной из крупнейших рисоводческих компаний России, имеющей предприятия и в Ростовской области.

При этом представителям отрасли в Ростовской области региональные власти предлагают более выгодные условия, чем, к примеру, в соседнем Краснодарском крае, главном рисоводческом регионе страны.

- Нельзя сказать, что субсидии сильно влияют на финансовое положение рисоводческих хозяйств, но на Дону они больше, чем на Кубани, и это важное преимущество. Например, наша компания была бы не против увеличить площадь рисовых полей в Ростовской области, - признается генеральный директор группы сельскохозяйственных компаний Алексей Попов.

В прошлом году за счет господдержки было компенсировано 19 процентов производственных расходов рисовых хозяйств. Примерно столько же составляет средняя рентабельность в рисоводческой отрасли по области за последние четыре года. В этом году в регионе на развитие рисоводства направят почти 138 миллионов рублей.

Выращивать рис на Дону достаточно выгодно: его урожайность в среднем на 53,3 процента выше, чем у зерновых и зернобобовых культур (34,5 центнера с гектара).

На недавнем совещании, посвященном посевной кампании, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, маловодность и практически полное отсутствие осадков, в прошлом году валовой сбор риса составил 80,3 тысячи тонн, годом ранее - более 90 тысяч тонн.

Засушливый климат - отраслевая проблема региона, хозяйствам нужно экономить воду. На один рисовый гектар расход воды колеблется от 32 до 47 тысяч кубометров, тогда как другим влаголюбивым культурам достаточно четырех тысяч.

Рисовые чеки необходимо заполнять водой пять-шесть раз за сезон и все время следить за состоянием мелиоративной системы. Поэтому постоянно требуются вложения в очистку коллекторно-дренажных сетей, что сокращает расход воды и дает возможность увеличить площади возделывания риса.

В Ростовской области предоставляется субсидия на возмещение части затрат на подачу воды независимо от выращиваемой культуры. На 2021 год на эти цели запланировано 58 миллионов рублей. Размер государственных выплат рисоводам будет зависеть от их затрат.

Поливной сезон на Дону открылся в конце апреля. По словам руководителя управления Ростовмелиоводхоза Дмитрия Берлизова, подача воды в чеки корректируется в зависимости от погоды.

Между тем

В Краснодарском крае рисом засеяно уже более 50 тысяч гектаров, это почти половина от запланированного в этом году. Местные хозяйства в основном используют семена отечественной селекции. При этом на региональном уровне ежегодно им выплачивается субсидия на покупку элитных семян. От государства рисосеющие предприятия Кубани получат свыше 200 миллионов рублей.