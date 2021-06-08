В Симферополе снесли забор "психбольницы" из "Кавказской пленницы"

В Симферополе строители демонтировали знаменитый забор на улице Войкова, возле которого в 1966 году режиссер Леонид Гайдай снимал сцену побега Шурика из психбольницы в кинокомедии "Кавказская пленница".

Как сообщил Крыминформ, еще в начале июня сильно обветшавший забор был на месте, а сейчас его сменило временное ограждение из металлопрофиля, которое установлено перед началом строительных работ.

Сцену побега из психиатрической больницы сняли летом 1966 года рядом с оградой консервного завода в Симферополе. Вдоль этой белой стены Шурик убегает от настигающего его санитарного автомобиля.

В 2019 году симферопольские художники-граффитисты решили напомнить горожанам об этой кинодостопримечательности и нарисовали масштабную картину с героями "Кавказской пленницы". На работу ушло пять дней, и с тех пор новый арт-объект стал излюбленным местом для селфи. Этот объект с граффити, к счастью, не попал под снос.

Сейчас за новым забором строительного объекта идут работы. Согласно данным Публичной кадастровой карты, на участке бывшего консервного завода площадью почти 11 тысяч квадратных метров построят многоэтажные жилые дома.