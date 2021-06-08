В Сочи открылась выставка работ Фаберже

В Сочи открылась выставка "Фаберже. Сокровища императорской России". Это первый показ экспозиции за пределами Санкт-Петербурга.

Выставка проходит в здании Морского вокзала. Жители и гости города могут увидеть ювелирные шедевры прославленной фирмы Карла Фаберже из собрания Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Главными экспонатами стали шесть больших пасхальных яиц. Они были созданы по заказу последних русских императоров - Александра III и Николая II, а также известных аристократов, военачальников и промышленников XIX-XX веков.

Представлены практически все направления, в которых работала фирма Фаберже - императорские подарки, ювелирные изделия, украшенные эмалью-гильоше, иконы в драгоценных окладах. Отдельная экспозиция посвящена современникам и конкурентам Фаберже - московским и петербургским ювелирам, работавшим на рубеже XIX-XX веков.

- Это важное событие для нашего курортного города, - отметил мэр Алексей Копайгородский. - Мы хотим, чтобы Сочи стал культурной столицей юга России.

Как сообщил корреспонденту "РГ" директор Музея Фаберже Владимир Воронченко, важнейшей миссией музеев сегодня является создание значимых культурных событий, которые содействуют развитию туризма в России и повышают туристическую привлекательность городов:

- Наша выставка - это возможность совершить путешествие в блистательную "эпоху Фаберже", время расцвета и славы русского искусства и культуры. Мы рады, что можем поделиться красотой творений Фаберже с еще большим числом россиян.

Всего на выставке представлено около 150 произведений русского ювелирного искусства.