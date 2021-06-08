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08.06.2021 14:47
Рубрика: Общество

В Сочи расцвело опасное кавказское растение, похожее на орхидею

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка

На Кавказе началась пора цветения одного из самых опасных растений - ясенец кавказский. Это очень красивое травянистое растение с цветами, похожими на крупную орхидею. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Фото: Пресс-служба национального парка Сочи
В Сочи на три месяца раньше срока зацвело экзотическое растение

"Его нежные фиолетовые лепестки так и манят прикоснутся к цветку, вдохнуть аромат, - говорится в сообщении. - Однако будьте осторожны: ни в коем случае не прикасайтесь к растению и не пытайтесь его понюхать. Ясенец кавказский - коварен и очень ядовит. Настолько, что может навредить человеку даже на расстоянии целого метра".

Эфирное масло содержится в его цветах, которые обладают очень резким запахом. В его состав входят анетол и метилхавикол, пары которых могут причинить вред человеку не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии.

При вдыхании он может вызвать аллергию, обжечь слизистую носа и горла. Запах обычно чувствуется издалека и должен служить предупреждением об опасности. Он обладает нотками цитрусовых, многие также ассоциируют его с запахом лекарств.

Как считают специалисты, больше всего для человека опасны цветы ясенца и коробочки с семенами. При контакте с кожей эфирные масла, содержащиеся в них, наносят глубокие химические ожоги, при этом, что удивительно, пагубный эффект заметен не сразу. Со временем кожа начинает краснеть, покрывается волдырями, образуются страшного вида химические ожоги второй степени. Это также может привести к дерматиту или даже аллергическому шоку.

Клетки ясенца выделяют не просто эфирные масла, а вещества нарывного действия. Пузыри и волдыри сменяются язвами, может повыситься температура, которая сопровождается сильной слабостью. Ожоги со временем заживут, но полностью исчезнут не сразу - около полугода о встрече с ясенцем человеку будут напоминать темные пятна.

Примечательно, что растение опасно лишь, когда растет. В засушенном виде им лечат довольно серьезные болезни: респираторные инфекции, депрессивные состояния, эпилепсию, чесотку, аллергию, используют в качестве антисептического и антигельминтного средства. Его настой снижает кровяное давление и оказывает сосудорасширяющее действие.

Также в некоторых областях, например, в Грузии, ясенец является пряной приправой к разного рода блюдам. В Сибири свежие и высушенные листья ясенца добавляют в чай. В Европе из него делают ароматическую воду. Отвар семян используют и наружно - в косметологических целях и при облысении, а также из него делают мази.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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