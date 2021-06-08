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08.06.2021 08:52
Рубрика: Происшествия

Звонок недруга

Телефонное мошенничество переместилось из колоний за границу
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 124(8475)
На Всемирном экономическом форуме был дан прогноз: к 2030 году ущерб от киберпреступности достигнет 90 триллионов долларов. Угроза растет постоянно: в 2017 году потери составляли триллион в американской валюте. С тех пор сумма увеличилась в несколько раз.

В рейтинге кибербезопасности Россия постепенно скатывается. С 2013 по 2020 годы количество преступлений в этой сфере выросло в 46 раз. По итогам нынешнего года правоохранительные органы ожидают не менее 500 тысяч дел.

Если в 2017 году на телефонное мошенничество приходилось 22 процента преступлений, то в первом полугодии прошлого года уже 76. За 2020 год зарегистрировали 15 миллионов звонков от граждан, желающих залезть в чужой кошелек. А по данным лаборатории Касперского, доля спам-звонков в первом квартале этого года составила 76 процентов.

Фото: iStock
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- Это ужасные цифры, нужно принимать безотлагательные меры. 93 процента мошеннических звонков идут с подменой номера. В основном начинаются с 495 и 499. Есть предложение блокировать звонки, идущие из-за границы, но с российской нумерацией. На 99 процентов это мошенники, - заявил президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.

За год в два с половиной раза выросла частота фишинговых атак. Россия здесь вообще мировой лидер. Наша доля составляет огромные 34 процента. Во время пандемии преступники облюбовали сайты по продаже средств индивидуальной защиты и лекарств, на которые люди стали чаще заходить.

Кстати, в Волгоградской области количество киберпреступлений снижается. В прошлом году их было 9 988. В этом году меньше на 19 процентов. За 2020 год у волгоградцев похитили 194 миллиона рублей. В 2021-м - пока 58 миллионов. Количество пострадавших за сопоставимый период снизилось на 43 процента. Эту статистику еще предстоит проанализировать. Или результаты дала качественная работа полиции, или преступность мигрирует в другие регионы.

- Телефонное мошенничество бьет прежде всего по пожилому населению нашей области. Мы рассылали инструкции, как себя вести: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не перезванивать. К сожалению, ежедневно пенсионеры теряли сотни тысяч рублей. Пожилым людям нужно общение, поэтому они откликаются на каждый звонок, - считает генерал-майор милиции в отставке Сергей Назаров.

Раньше звонки шли в основном из мест лишения свободы. Как показали проверки, нередко заключенные вступали в сговор с руководством колоний. Отбывающие срок преступники получали средства технической связи и организовывали целые колл-центры. Но сейчас активность на зонах подутихла. Большинство мошеннических звонков идет из-за пределов РФ.

Федеральная служба исполнения наказаний работает над законодательной инициативой: обязать операторов сотовой связи использовать комплексы подавления сигнала в исправительных учреждениях. Без понуждения сверху бизнес, разумеется, не пойдет на финансовые затраты. В волгоградских колониях за прошлый год задержали 80 человек, которые пытались пронести за решетку 400 телефонов. В этом году уже изъято 460 мобильников. А из наказаний - только административные. И какие только способы не придумывают, чтобы обеспечить зэков техникой.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Использовали для заброса аппаратов квадрокоптер. В одном из учреждений пресекли попытку доставки телефонов из-за пределов нашей территории. Там граждане изготовили пушку, приводимую в действие сжиженным газом. Она стреляла на 300-400 метров. Где-то родственники приезжают на свидание. К сожалению, и сотрудники вступают в сговор с осужденными - таких привлекают к уголовной ответственности, - рассказал "РГ" генерал-майор внутренней службы Александр Просвернин. - Несколько месяцев назад пронесли в баллоне из-под пены для бритья шесть маленьких китайских телефонов размером с большой палец. В продукты питания прячут, даже, извините за подробности, в естественные полости тела.

Правоохранители всегда находятся в положении догоняющих. Преступники изобретают новые способы хищения, силы правопорядка должны реагировать на них. Иногда сотрудникам не хватает знаний. Поэтому в профильных образовательных учреждениях стали обращать особое внимание на подготовку по этому направлению. В Волгограде заключили соглашение с коммерческим банком, у службы безопасности которого есть свои наработки.

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