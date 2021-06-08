Что помогло Югре привлечь больше триллиона рублей инвестиций

Югра уверенно вошла в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Всего за год регион поднялся сразу на восемь "ступеней" и занял шестое место.

Итоги нацрейтинга представила руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на полях Петербургского международного экономического форума. За всю историю существования рейтинга Югра второй раз вошла в десятку лидеров по инвестиционной привлекательности. Но шестую позицию заняла впервые. Так, в 2015-м году округ занял двенадцатое место, в 2016-м стал девятым, в 2017-м - занял тридцатую позицию, в 2018-м у Югры было четырнадцатое место, в 2019-м - семнадцатое и в 2020-м регион вновь поднялся на четырнадцатое место.

Кроме того, сопровождаемый Фондом развития Югры специализированный интернет-портал об инвестиционной деятельности получил в рейтинге АСИ независимую экспертную оценку 1,88, перейдя из группы "В" в группу "А".

Первая тройка лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности на сегодня выглядит так: Москва, Республика Татарстан и Тюменская область.

Выступая на площадке Петербургского форума, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что по итогам 2020 года объем инвестиций в экономику Югры превысил один триллион рублей. При этом у округа амбициозные планы: к 2030 году в соответствии с национальными целями достичь показателя в 1,7 триллиона (!).

- Крайне важно договориться о стандартах, сертифицировать их и предложить всем участникам отношений, - подчеркнула глава Югры. - В этой связи необходимо изучить современные механизмы и внедрять их в практику. В Югре уже отлажен опыт использования отдельных элементов этой системы, включая "зеленые облигации", применяемые с 2017 года. Это очень привлекательный для инвесторов проект, он реализуется с применением международных стандартов.

Как отметила Наталья Комарова, в Югре особый, бережный подход к каждому инвестиционному рублю. Всем потенциальным инвесторам предлагаются надежные инструменты, защищающие их проектные решения.

Что же в конечном итоге позволило Югре всего за год подняться с четырнадцатой строчки сразу на шестую?

В округе реализуется целый комплекс прогрессивных механизмов поддержки инвестиционной деятельности, взаимодействия бизнеса и власти. Принят закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений".

В этом документе обозначено одиннадцать видов механизмов, стимулирующих вложение средств в экономику региона. Все они максимально отвечают основным запросам инвесторов и создают основу для реализации проектов именно в Югре.

Регион уже практически приступил к реализации такой формы, как соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым господдержка предоставляется в форме компенсации затрат инвестора взамен на обязательство уплатить сопоставимую сумму налогов в период окупаемости проекта. На сегодняшний день в Югре уже есть два пилотных проекта, которые осуществляются с заключением таких соглашений.

При этом для оценки инвестпроектов в Югре действует цифровая платформа "Инвестиционный бюджет". Она предусматривает отбор и приоритетную поддержку проектов с наиболее высокой бюджетной и социальной эффективностью.

Принципы инвестиционного бюджета используются при отборе проектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Ее планируют построить до 2023 года.

Еще один инструмент поддержки инвестиционных проектов - механизм венчурного финансирования, направленный на стимулирование вложений в новые индустриальные проекты, в том числе в сфере развития топливно-энергетического комплекса. В прошлом году фонд развития Югры присоединился к договору инвестиционного товарищества "ТФ II", направленному на поддержку высокотехнологичных инновационных проектов. Основным партнером товарищества является Российская венчурная компания.

Весь перечень действующих мер поддержки инвесторов в Югре включает в себя более 100 пунктов, информация о них размещена в "Навигаторе мер поддержки" на специальном портале, она абсолютно прозрачна и доступна.

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Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности, который готовит АСИ совместно с деловыми объединениями, оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур. Например, получение разрешения на строительство и регистрацию права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.