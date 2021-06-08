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08.06.2021 14:39
Рубрика: Общество

Где в России можно будет увидеть кольцеобразное затмение

Текст: Юлия Мякишева

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 10 июня. Его максимальную фазу можно будет увидеть в Гренландии и полярных районах. В России зрелищем в полную силу смогут насладиться только на Чукотке и в Якутии.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

В максимальной фазе Луна заслонит светило так, что с Земли будет видно сияющее кольцо. На острове Новая Сибирь и в Якутии затмение прогнозируется в 13:40 по московскому времени и составит 0,94 диаметра Солнца. Частные фазы можно будет наблюдать из Москвы, где Луна закроет солнечный диск на 16 процентов, а также ряда других российских регионов, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, жители Камчатки, Приморья, Сахалинской области и Кавказа не увидят даже частных фаз затмения.

- В Екатеринбурге затмение начнется в 15:49 по местному времени, максимальная фаза 0,364 будет наблюдаема в 16:53, окончание солнечного затмения произойдет в 17:52, - сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в профильной группе во "ВКонтакте".

Однако он отметил, что 10 июня будет один из самых пасмурных дней недели, и остается надеяться, что облачность над Екатеринбургом не будет сплошной.

- Если же в облаках будут разрывы ясного неба, необходимо использовать самые плотные оптические фильтры сварочных щитков или специализированные оптически плотные фильтры для визуального наблюдения Солнца. Наблюдать звезду в бинокль или телескоп без специализированных апертурных темных фильтров запрещено! - напомнил ученый.

Кстати

На YouTube-канале Московского планетария трансляция видимых с территории России частных фаз кольцеобразного солнечного затмения начнется 10 июня в 13:00 и продлится в течение двух часов.

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