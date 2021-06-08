Департамент лесного комплекса Тюменской области подготовил ходатайство о награждении лесника Ришата Каримова медалью "За отвагу на пожаре". Он проявил мужество и выдержку в критический момент, когда отряд десантников Уральской базы авиационной охраны лесов попал в огненную ловушку.

Такого масштаба лесных пожаров в сибирском регионе старожилы не припомнят. После схода снега - ни дождинки. Сушь, зной да сильный ветер способствовали разгулу стихии - поражены сотни тысяч гектаров угодий. Тушить приходится всем миром: своих бойцов командировали подразделения авиаохраны более десяти субъектов РФ, в том числе Свердловской области. В мае отряд из 25 человек высадился в Вагайском районе. С ними все время был местный лесник Ришат Каримов, житель поселка Комсомольского, в окрестностях которого вовсю полыхала тайга. Однажды днем поднялся шквалистый ветер, направил верховой пожар с устрашающей скоростью на людей, обратил их в бегство. Ранцевые огнетушители тут бесполезны. Не успеешь укрыться от огненной волны - сгоришь заживо.

Уральцы со всех ног бежали к "табору", как они называют площадку, где разбит полевой лагерь. Но даже личные документы не взяли - счет шел на секунды, и спасти могла только Яузяк - речушка близ лагеря. Ришат к ней направлял. Он хотел убедиться, что все товарищи погрузились в воду, только сам не успел - настиг адский жар, и он нырнул в какую-то канаву, прижался к земле, успев чуток полить ее из ранца.

- Спасибо бобрам - запруду устроили, глубиной - нам по грудь, иначе, наверное, сварились бы в речке-то. А так схоронились: высунешь голову из воды, вздохнешь горячий и удушливый воздух и снова в воду. Дым плотный, друг друга не видели, - рассказывает парашютист-десантник Владимир Усатов, житель села Сосьва Серовского района. - Очухались, когда верховой далее ушел, возликовали - второй день рождения! Ришат к берегу подходит, тоже рад, однако ему досталось: лицо, руки сильно обожжены - спеклась кожа, потрескалась от жара. В "таборе" почти все добро сгорело, котелки плавились, так представьте, что человек перенес. Он в нашем отряде за старшего был, и мы ему, конечно, благодарны.

Леснику досталось: лицо, руки сильно обожжены - спеклась кожа, потрескалась

Каримова госпитализировали, сейчас он долечивается в родительском доме в Комсомольском, жители которого, к слову, приняли свердловчан, оставшихся практически без всего, как родных: накормили, поделились одеждой, обувью. Родители Ришата тоже из лесников, и их дочь Гульшат выбрала эту профессию, окончив профильный вуз.

- Переживала за брата. Но опасность позади - на поправку идет, - сообщает она.

- Без слаженных и спешных действий в такой ситуации может случиться трагедия. Избежать ее удалось в том числе и благодаря Ришату, - подчеркивает директор Вагайского филиала ГБУ "Тюменская авиабаза" Юрий Богданов. - С пожарами сегодня справляемся быстрее, чем в мае, но их еще немало, по-прежнему привлечены серьезные федеральные силы. В нашем районе работают десантники из Абакана, Читы, Бурятии.

Фото: из личного архива Ришата Каримова

Работа тяжелая, в прямом смысле слова угарная, сопряжена с риском. Оплачивается скромно. В некотором смысле вахтовая, только общежитием обычно служит лес.

- В штате Уральской авиабазы - 180 десантников и парашютистов. В прошлом году, к примеру, наши ребята спасали тайгу в Тунгусском заповеднике. Стандартная командировка длится 30 дней. Случается и дольше. 17 лет профессионального стажа позволяют выходить на пенсию. Однако льгота немногих соблазняет - такой ритм и напряжение не всякий выдерживает, - говорит замдиректора предприятия Юрий Сродных.

Ну а Владимир Усатов - один из немногих, кто не расстается с парашютом и ранцем-огнетушителем, хотя опасности подвергался не раз. Со своим 37-летним стажем он "дважды пенсионер". Вернувшись в родное село, собрал фото, видео, снятые на четыре телефона, уцелевших у его товарищей, а затем вместе с супругой Еленой, педагогом, смонтировал видеоролик об опасной командировке.

- Люди должны это видеть, - убежден он.