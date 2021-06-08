На трассе под Курганом обрушился надземный пешеходный переход

Обрушился пешеходный мост на федеральной трассе "Иртыш" между садоводческим товариществом Малиновка-8 и населенным пунктом Зайково.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что причиной крушения стал грузовик с цистерной, кузов которого задел конструкции перехода.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ГИБДД, сейчас ведутся работы по освобождению проезжей части от деталей упавшего сооружения, а машины работающие на месте сотрудники правоохранительных органов направляют в объезд.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются. О пострадавших не сообщается.

Что характерно, в прошлом году осенью этот мост уже подобным образом ломали: 30 летний житель Тюменской области на VOLVO ехал со стороны Челябинска в сторону Омска, случайно нажал на кнопку подъема кузова и снес сооружение с опор. На тот момент мост еще не был введен в эксплуатацию.