На Урале ФСБ пресекла семейный бизнес оружейников

В городе Кусе ФСБ выявила преступную группу, занимавшуюся переделкой сигнальных пистолетов под огнестрельное оружие. Отец и сын торговали готовыми изделиями прямо на федеральной трассе М 5, сообщили во вторник в прокуратуре Челябинской области.

- Незаконный семейный бизнес оперативники УФСБ региона выявили в августе прошлого года, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Из незаконного оборота изъято пять единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 боеприпасов к различному стрелковому оружию, взрывчатые вещества и технические средства, используемые для изготовления оружия. Кроме того, по месту жительства оружейников обнаружили деньги, полученные в качестве дохода от продажи готовых изделий.

Как установило следствие, незаконный товар семья сбывала на одной из автостоянок дороги Москва - Челябинск на территории Катав-Ивановского района.

Уголовное дело семьи оружейников направлено в Катав-Ивановский городской суд.