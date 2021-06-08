Почему на Урале и в Сибири не вырубают пушащие пожароопасные тополя

В три раза больше возгораний в сутки, чем в тот же период прошлого года, фиксируется в городах Урала и Западной Сибири. Главная причина пожаров - тополиный пух, который случайно или намеренно поджигают горожане. Тем временем на место старых засохших тополей сажают… тополя. Разберемся, почему.

Так, почти четыре часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга. Пришлось эвакуировать посетителей, задействовать пять машин. Площадь пожара - один гектар Днем раньше горел парк в Кургане, выгорело 300 квадратных метров. За понедельник поступило 191 сообщение о загорании мусора и травы в Челябинской области. В Свердловской области - 244. А в Тюмени горели 10 гектаров Текутьевского кладбища. Во многих городах пожарные не возвращались на базу между вызовами, просто не успевали.

- Надо проводить обрезание кроны до появления пуха, а в новых районах сажать другие деревья. Не тополя, а, скажем, яблони и груши! А если уже появился пух, то самое эффективное - по дворам пускать поливальные машины", - считает Андрей Булдырский, замначальника Екатеринбургского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области.

На оперативном совещании председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова распорядилась регулярно смачивать скопления пуха и затем убирать их вакуумной техникой. Да, пошли поливать и пылесосить.

Пух летит по улицам, лезет в глаза и нос. Он проникает в квартиры и офисы, забивает технику. Так, может, надо, наконец, избавиться от тополей, решить проблему раз и навсегда?

- Упаси Господи! - говорит главный специалист сектора зеленого хозяйства комитета благоустройства Екатеринбурга Елена Медведева.

Тополя, как утверждает она, абсолютно незаменимы из-за быстрого роста и способности поглощать не только углекислый газ, но и другие вредные примеси из воздуха. Оказывается, у этих деревьев есть серьезное лобби. Бальзамические тополя посадили в Свердловске сразу после войны. Они, конечно, "отработали" свой нормативный срок. Но пока живы - служат людям.

Кто-то злится на них из-за пуха, из-за тех же пожаров.… Но возгорания случились не из-за тополей, а из-за людей, вторит Медведевой коллега из Тюмени, начальник отдела по благоустройству управления по экологии департамента городского хозяйства Светлана Звонкова. Чтобы вырубить все тополя, надо на их место посадить столько же других деревьев. Нельзя оставить город лысым. Учитывая, что тополей в Тюмени 500-600 тысяч, можно уверенно сказать - бюджет такого не потянет.

Так что убирают только засохшие или покосившиеся деревья. А на их место сажают новые тополя. С 2000 года - только пирамидальные, от которых не бывает пуха. Их специально выращивают в тюменских питомниках. Есть свой районированный гибрид и в Екатеринбурге - тополь Свердловский серебристый пирамидальный селекции Коновалова, больше 50 лет растет на Урале и не пылит. Но специалисты Зеленстроя выбирают Берлинский тополь. Ботаники не уверены, что через 35-40 лет и на этих деревьях не будет пуха…