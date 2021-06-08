В Челябинске обрушились две стены жилого дома

В Челябинске после проведения ремонта обрушилась стена жилого двухэтажного дома. К счастью, никто не пострадал. Людей в момент обвала в квартирах не было, сообщили во вторник в городской администрации.

- Еще 26 мая, когда в момент проведения ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа, все работы были приостановлены, - пояснили в пресс-службе мэрии. - В целях безопасности доступ в дом был ограничен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд.

Речь идет о жилом доме по улице Кронштадской , 18. Угол здания обрушился сегодня рано утром. В связи с ЧП власти проведут внеплановое заседание комиссии, на которой будет приниматься решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Ранее собственники жилья с этим вопросом в мэрию не обращались, дом находится в их непосредственном управлении, отметили в городской администрации.

Территория оцеплена полицией, все коммуникации отключены. Доступ в здание ограничен.