В Челябинске признали аварийным дом с рухнувшими стенами

В Челябинске признали аварийным жилой дом по улице Кронштадтской, в котором сегодня утром обрушились угловые стены. Решение принято межведомственной комиссией, рассказали во вторник в мэрии Челябинска

- Сегодня принято решение о признании многоквартирного дома по улице Кронштадтской подлежащим сносу, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Вопрос о расселении его жителей будет решен соответствии с действующим законодательством.

Как уже писала "РГ", людей в момент обрушения в квартирах не было. После того, как во время ремонта в доме пошли трещины и начала отслаиваться штукатурка, все работы были приостановлены. А собственников квартир уведомили о необходимости переселения в маневренный фонд.

В целях безопасности аварийное здание с утра оцеплено полицией. Доступ в него ограничен. Часть жильцов уже проживает в маневренном фонде, отметили в мэрии.