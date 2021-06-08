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08.06.2021 09:22
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге оштрафовали 350 самокатчиков и велосипедистов

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области Фото: УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области
Фото: УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области

В Екатеринбурге провели рейд для выявления нарушителей среди пешеходов (в том числе тех, кто передвигается на электросамокатах) и велосипедистов. За несоблюдение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 350 человек, передает управление ГИБДД Свердловской области.

Фото: iStock
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Накануне автоинспекторы вышли на центральные улицы города, где самокатчиков и велосипедистов традиционно больше. Они объясняли людям, что те являются участниками дорожного движения, несмотря на то, что едут не на автомобиле. Особое внимание уделили несовершеннолетним: напомнили им, что нужно спешиваться при переходе дороги.

Рейды продолжатся. Причем, не только в Екатеринбурге, но и в других крупных городах области.

Как рассказали в пресс-службе свердловской ГИБДД, автоинспекторы визуально проверяют самокаты на предмет номинальной мощности электродвигателей: если средство передвижения схоже с мопедом, у его владельца при себе должно быть водительское удостоверение. В противном случае по ст. 12.7. КоАП РФ предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Кстати

На Среднем Урале за пять месяцев этого года случилось 140 ДТП по вине пешеходов (травмы получили 120 человек, еще 22 человека погибли). При этом с участием пользователей электросамокатов зарегистрировано семь аварий. "Во всех случаях - это столкновения с транспортными средствами и во всех случаях именно граждане на самокатах получили травмы", - подчеркнули в ГИБДД.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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