В Екатеринбурге сгорела машина из-за подожженного тополиного пуха

В Екатеринбурге ищут пару, из-за которых огонь уничтожил автомобиль и едва не спалил здания неподалеку.

На распространенном в соцсетях ролике с камер видеонаблюдения запечатлено, как во дворе девушка поджигает скопившийся на асфальте тополиный пух. Ее спутник наблюдает, как она чиркает зажигалкой и уводит ее с места происшествия после того, как пламя перекидывается на припаркованную машину.

Транспортное средство сгорело полностью. Занявшееся строение пожарные смогли отстоять.

"Сотрудники отдела полиции №11 устанавливают личности молодых людей, причастных к возгоранию", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. Всех местных жителей, которые могли видеть инцидент или владеют информацией о поджигателях, просят обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, МЧС сообщили ранее, что только за понедельник было зафиксировано 244 возгорания пуха, травы и мусора. В частности, почти четыре часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь в Центральном парке культуры и отдыха: пришлось эвакуировать посетителей, задействовать пять машин. На оперативном совещании председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова распорядилась регулярно смачивать скопления пуха и затем убирать их вакуумной техникой.