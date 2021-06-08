В Кургане поставили спектакль-променад с трансляцией через наушники

Курганский театр драмы впервые представил спектакль-променад по пьесе Михаила Хейфеца "Спасти камер-юнкера Пушкина". Зрителям предлагалось пройти около трех километров по городу и набережной Тобола к условному месту дуэли поэта. Сама постановка транслировалась через наушники, которыми их снабдили на время прогулки.

В спектакле-променаде нет привычной сцены, стен, декораций, партера, амфитеатра и ложи бенуара. Даже актеров не всех видишь, а только слышишь их голоса. Вместо декораций - улица, вместо партера - тротуар, а сам зритель уже не зритель и даже не пассивный слушатель, а активный участник происходящего.

По пьесе события происходят в Петербурге. Причем город очень узнаваем: Черная речка, Петроградская, Дворцовая площадь… В Кургане есть, конечно, места, косвенно связанные с Пушкиным. Например, дом-музей декабриста Кюхельбекера, друга и однокурсника поэта по Царскосельскому лицею, усадьба и дом декабристов Нарышкина, Розена. Но все-таки трудно представить, что ходишь по Питеру, а находишься в это время в Кургане.

- Когда Михаил Хейфец узнал, что я взял его пьесу, он тоже удивился, - рассказал режиссер-постановщик, автор идеи спектакля Юрий Терентьев. - Но когда прочитал инсценировку, а это именно инсценировка по мотивам его произведения, сказал: "Почему бы и нет? Мне самому уже интересно посмотреть и послушать, что из этого получится".

Оказалось, переместиться мысленно из одного города в другой совсем несложно. Для этого надо просто полностью погрузиться в сюжет постановки и следовать за режиссером, который сам придумал маршрут и сам повел по нему группу. В пути главный герой пьесы Михаил Питунин рассказывает про себя. Вот 69 школа имени Александра Сергеевича Пушкина, где он учился. И зрители останавливаются возле нее. Конечно, это не та школа, но каждый вспоминает свою. Вот дом, где он жил, вот двор, где играл, вот место, где встретил свою первую любовь, читал Пушкина…

Фото: Валентина Пичурина

Самое интересное, что Миша с детства страшно ненавидел поэта. Готов был сам его убить. Куда ни придешь - везде Пушкин: в детском саду, школе, техникуме, армии. Даже любимая девушка, как назло, от него без ума. А потом вдруг вышло так, что роднее Пушкина у троечника Питунина никого не оказалось. Он его заставил задуматься о смысле жизни и попытаться что-то в ней изменить. И так ему стало обидно за поэта: почему его никто не спас? А ведь могли, столько было возможностей! Интересно, а он бы смог спасти, если б оказался в девятнадцатом веке? И как он это бы сделал? Питунин проигрывает несколько вариантов спасения. Хотя, какие тут могут быть варианты? Чему быть, того не миновать. Гадалка Пушкина предупреждала: "Проживешь долго, если на 37-м году жизни не случится беды от белого человека, белой головы или белой лошади". … А вот и она стоит с картами на набережной (артистка Виктория Соколова), зазывает погадать, да всю правду рассказать. Антракт. Можно попить горячего чаю.

До дуэли - считанные минуты. Место для нее выбрали в ЦПКиО. Зрителей туда не пускают. Они будут наблюдать за поединком с высокого берега старицы Битевки. Впрочем, дуэль можно еще отменить. Могли бы еще секунданты вмешаться, а не желают ли господа помириться? Но нет. Не нашлось никого, кто бы кинулся в последнюю минуту между ними, переживает автор. Дантес стреляет. Пушкин падает. "Вот если бы у лейб-медика были антибиотики…". Но кажется, это не Пушкин падает, а Питунин. Неужели все-таки спас? Непонятно. "Тайна спасения Пушкина" (так называется спектакль) осталась тайной. Каждый может попробовать спасти поэта.

Пушкина в инсценировке играет Михаил Байкалов, он же озвучивал Михаила Питунина. Очень разные герои по характеру. Один - великий поэт, другой - простой парень, один ни слова не проронил за весь поход, у другого рот не закрывался. Смешил, развлекал музыкой. С ним не было скучно. И столько у них общего. Пушкин, оказывается тоже в коммуналке жил, удивляется Миша. В семейной. Это когда все съемщики - родственнички. Но в школе об этом не говорят.

- Труднее было вжиться в роль рассказчика, - признался артист. - Пушкин хоть и проходит через весь спектакль, но по факту сценического времени у него немного. Тут больше внимания было внешнему образу.

Зрители снимают наушники. Возвращают плащи, которые выдали им в театре на время прогулки: погода в тот день выдалась пасмурная, моросил дождь. Совсем как в Петербурге.