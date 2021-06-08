На прием к врачу в детскую поликлинику Сысерти пятилетний Слава Десятов идет с радостью: есть возможность от души порисовать. Как только отдает маме куртку, тут же усаживается за столик в игровом уголке поликлиники и начинает рисовать докторов разноцветными карандашами. Одна незадача - времени на творчество немного.

- С новой системой электронной записи на прием очереди нет. У кабинета ждем от силы пять-десять минут, - рассказывает мама юного художника Виктория.

Подружиться с врачами Десятовым пришлось невольно: Слава хандрит месяц, зато мама с сыном освоили премудрости бережливых технологий и очень рады, что больничные заботы совпали с открытием полностью переформатированного лечебного учреждения.

- Все технологично и быстро, - соглашается мама троих сыновей Лариса Хмелева.

На прием к врачу Хмелевы пришли почти всей семьей: одному - на перевязку, другому - горло посмотреть. И, несмотря на хлопотность процедур, уже к концу нашего недолгого визита в поликлинику собирались домой.

Четкую организацию работы обеспечивают электронная очередь, а также современное оборудование в кабинетах врачей: на рабочем столе - новые компактные компьютеры, под рукой принтеры. Бумажные карточки пациентов еще в ходу, но документы заполняют и в электронном виде. Бережливые технологии теперь доступны родителям 15 тысяч юных пациентов Сысерти, ежедневно на прием к докторам приходят до 350 малышей.

- Капремонт детской поликлиники длился почти год. Пришлось на этот период переехать в другие помещения, но временные неудобства того стоили, - уверен главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов. - Строители утеплили фасад, заменили кровлю и все инженерные коммуникации, провели функциональную перепланировку. Сейчас потоки здоровых детей и пациентов с симптомами ОРВИ не пересекаются, есть кабинет неотложной помощи с отдельным входом.

На все преобразования ушло более 26 миллионов рублей. Старыми остались разве что стены, но и те не узнать. Изменения бросаются в глаза еще при подходе к лечебному учреждению. Это не только аккуратно выложенная черепичная крыша, но и кондиционеры у каждого окна. Если честно, я впервые увидела сельскую поликлинику, оснащенную системой комфортного климата. А рядом со зданием - просторная парковка колясок с крышей от дождя и снега.

Появилась своя стоянка и у обновленной детской поликлиники в Туринской Слободе. Райцентр отдаленный, вместе с ближайшими деревнями здесь живет около 3,5 тысячи ребят. Как вспоминают местные жители, в последние годы на поликлинику, где серьезный ремонт делали лет тридцать назад, было страшно смотреть. Сейчас - другое дело, ее даже окрестили "райским садом". Не только за расписанные в стиле тропиков стены, но и за невиданные ранее возможности: открытая регистратура, колл-центр, электронная очередь, видеонаблюдение, IP-телефония, навигация, помогающая грамотно разделить потоки пациентов. Благодаря четкому финансированию по нацпроекту реконструкцию удалось провести в сжатые сроки - за полгода.

- Мы продолжаем развитие сети бережливых поликлиник и особое внимание уделяем детскому здравоохранению. Новая модель организации медпомощи помогает сделать ее по-настоящему доступной и снижает нагрузку на персонал, - уверен министр здравоохранения региона Андрей Карлов.