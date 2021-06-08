Решетников допустил аномальный рост экономики в мае

За апрель на территории России произведено товаров и услуг почти на 11% больше, чем месяцем ранее. Рост ВВП за май может побить предыдущие рекорды. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в интервью "Известиям".

"Понятно, что цифры этого года будут впечатляющими", - сказал он.

Однако, по его словам, это вполне естественно, если сравнивать 2021 год с прошлым, на который пришелся разгар пандемии. Тогда снижение ВВП по данным Росстата составило 3,1%. Министр считает, что ориентироваться следует на 2019 год, по сравнению с которым в этом году также есть улучшения.

При этом он подчеркнул, что до конца года колебания в российской экономике все же будут, что вполне закономерно, учитывая нестабильность мировой экономики. "Поэтому сегодня важно, что мы увидим в 2022-м, какую базу возьмем в 2023-й, насколько повысим ее устойчивость к колебаниям", - подытожил Решетников.