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08.06.2021 11:10
Рубрика: В мире

Рябков: Держать паузу в диалоге РФ и США по стратегической стабильности нельзя

Текст: Екатерина Забродина
Замглавы российского МИД Сергей Рябков на встрече с депутатами Госдумы рассказал о том, как продвигается подготовка к саммиту РФ - США. По словам дипломата, Москва готовится к нему весьма основательно, и многие вопросы находятся "на продвинутой стадии проработки". В первую очередь, российская сторона сосредоточена на повестке по стратегической стабильности.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

"Мы не можем дальше держать паузу в этой сфере, - признал Рябков, которого цитирует ТАСС. - Нам нужно, наконец, двигаться структурированным, систематическим, регулярным образом в направлении лучшего понимания того, что возможно, что невозможно (в отношениях с США - прим. РГ)".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В целом в Москве надеются, что по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в этой сфере наметится прогресс, и "удастся обеспечить, по крайней мере, стабилизацию отношений" с Вашингтоном. При этом российская сторона не питает больших иллюзий в адрес американских коллег, которые еще при Трампе выступили инициаторами выхода из важного Договора по открытому небу (о взаимных мониторинговых полетах над военными объектами) и не сделали ничего, чтобы сохранить соглашение в нынешнем многостороннем виде и предотвратить его разрушение. Это "не настраивает на оптимистический лад", - заключил Рябков.

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