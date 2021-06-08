Рябков: Держать паузу в диалоге РФ и США по стратегической стабильности нельзя

Замглавы российского МИД Сергей Рябков на встрече с депутатами Госдумы рассказал о том, как продвигается подготовка к саммиту РФ - США. По словам дипломата, Москва готовится к нему весьма основательно, и многие вопросы находятся "на продвинутой стадии проработки". В первую очередь, российская сторона сосредоточена на повестке по стратегической стабильности.

"Мы не можем дальше держать паузу в этой сфере, - признал Рябков, которого цитирует ТАСС. - Нам нужно, наконец, двигаться структурированным, систематическим, регулярным образом в направлении лучшего понимания того, что возможно, что невозможно (в отношениях с США - прим. РГ)".

В целом в Москве надеются, что по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в этой сфере наметится прогресс, и "удастся обеспечить, по крайней мере, стабилизацию отношений" с Вашингтоном. При этом российская сторона не питает больших иллюзий в адрес американских коллег, которые еще при Трампе выступили инициаторами выхода из важного Договора по открытому небу (о взаимных мониторинговых полетах над военными объектами) и не сделали ничего, чтобы сохранить соглашение в нынешнем многостороннем виде и предотвратить его разрушение. Это "не настраивает на оптимистический лад", - заключил Рябков.