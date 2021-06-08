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08.06.2021 10:37
Рубрика: Власть

Рябков не придал значения сигналам США о санкциях по "Северному потоку-2"

Россия не будет обращать особое внимание на заявления США о возможных новых санкциях в отношении "Северного потока-2". Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

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По его словам, даже когда американцы дали сигнал о санкционной паузе, Москва тоже не придала особого значения этим заявлениям. "И сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся над этим".

По словам Сергея Рябкова, у России в любом случае получится достроить газопровод "Северный поток-2".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

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