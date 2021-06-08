Россиянам запретят работать в нежелательных организациях

Российским гражданам и компаниям запретят участвовать в деятельности неправительственных организаций, признанных нежелательными в РФ, которые базируются за пределами страны. Соответствующий законопроект во вторник Госдума приняла во втором, основном чтении. Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела РФ.

Поправки вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Запрет на участие в деятельности нежелательных НПО распространяется на граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц. После окончательного принятия поправок к нежелательным может быть отнесена организация, оказавшая посредничество в проведении финансовых операций НПО, ранее уже признанных нежелательными в РФ.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок, в том числе правительственных. Так, Росфинмониторинг получает полномочия отслеживать любые денежные переводы, которые поступают физическим или юридическим лицам (кроме кредитных организаций) с территории определенных государств. Перечень таких стран будет утвержден впоследствии.

Кроме того, ужесточаются правила отчетности НКО о получении и расходовании иностранных средств. Согласно документу, они должны будут отчитываться о любой такой операции, тогда как сейчас - только на суммы свыше 100 тысяч рублей.

Проект направлен на блокирование попыток деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества, говорится в пояснительной записке. Как ранее заявлял глава комиссии Василий Пискарев, запрещенные в России НПО, находясь за рубежом, воздействуют на российскую молодежь через интернет, в том числе вовлекают в пропаганду наркотиков и готовят активистов для цветных революций, организации погромов в России, а также о вмешательстве в выборы.