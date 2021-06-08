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08.06.2021 14:00
Рубрика: Власть

Россиянам запретят работать в нежелательных организациях

Текст: Марина Юршина

Российским гражданам и компаниям запретят участвовать в деятельности неправительственных организаций, признанных нежелательными в РФ, которые базируются за пределами страны. Соответствующий законопроект во вторник Госдума приняла во втором, основном чтении. Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела РФ.

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Поправки вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Запрет на участие в деятельности нежелательных НПО распространяется на граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц. После окончательного принятия поправок к нежелательным может быть отнесена организация, оказавшая посредничество в проведении финансовых операций НПО, ранее уже признанных нежелательными в РФ.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок, в том числе правительственных. Так, Росфинмониторинг получает полномочия отслеживать любые денежные переводы, которые поступают физическим или юридическим лицам (кроме кредитных организаций) с территории определенных государств. Перечень таких стран будет утвержден впоследствии.

Кроме того, ужесточаются правила отчетности НКО о получении и расходовании иностранных средств. Согласно документу, они должны будут отчитываться о любой такой операции, тогда как сейчас - только на суммы свыше 100 тысяч рублей.

Проект направлен на блокирование попыток деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества, говорится в пояснительной записке. Как ранее заявлял глава комиссии Василий Пискарев, запрещенные в России НПО, находясь за рубежом, воздействуют на российскую молодежь через интернет, в том числе вовлекают в пропаганду наркотиков и готовят активистов для цветных революций, организации погромов в России, а также о вмешательстве в выборы.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Нежелательные организации в России

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