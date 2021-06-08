Россияне ждут продолжения "Шерлока", "Остаться в живых" и "Игры престолов"

На волне всеобщей ностальгии, россиянам предложили выбрать из культовых и давно завершившихся сериалов те, продолжения которых действительно хотелось бы увидеть. Список самых ожидаемых ремейков возглавили "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, "Остаться в живых" и "Игра престолов".

Финальный сезон британского детективного сериала "Шерлок", созданного по мотивам книг Артура Конана Дойля, был показан в 2017 году, но российские зрители до сих пор ждут продолжения. Свой голос за "Шерлока" отдали 15 процентов пользователей портала Кино Mail.ru.

Масштабный телепроект "Остаться в живых" ("Lost") завершился более 10 лет назад. Весь мир напряженно следил за тем, как 48 человек, чудом выживших в авиакатастрофе, пытаются выжить на необитаемом острове. В течение нескольких сезонов они боролись с собой и друг с другом, пытались разгадать тайну места, в котором они оказались, и мечтали вернуться к цивилизации. Сценаристы так переплели сюжетные линии, что у многих зрителей до сих пор остался вопрос: "А что это было?". Видимо, поиск ответов и принес сериалу второе место в списке самых ожидаемых продолжений.

Третью строчку уверенно занял самый масштабный сериал 2010-х годов "Игра престолов" о семи королевствах, вступивших в битву за Железный трон. Финал последнего сезона оставил у зрителей странное послевкусие, так что фанаты саги Джорджа Р.Р. Мартина жаждут продолжения.

В топ-10 весьма предсказуемо вошли популярные сериалы "Друзья", "Секс в Большом городе" и "Доктор Хаус", уточняет ТАСС.

И хотя большинство опрошенных не против ремейков и новых продолжений популярных сериалов, они предъявляют к ним достаточно строгие требования. Откровенную халтуру зрители точно не примут.