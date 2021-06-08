Рогозин: Российская орбитальная станция сможет находиться на орбите вечно

По его словам, проблемой МКС является невозможность "выдернуть" один модуль и заменить его на другой. "Это гигантская конструкции, она очень дорогая", - говорит Рогозин.

Россия планирует построить новую национальную космическую станцию. Первый ее модуль может отправиться на орбиту уже через четыре года. Как сказал недавно глава Роскосмоса журналистам на научной сессии общего собрания РАН, госкорпорация готова начать строительство станции "хоть сегодня" и ждет соответствующих поручений президента и правительства. "У нас все для этого есть: компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, "умное железо", которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику", - заметил Рогозин.

В свою очередь, об этапах создания новой российской станции на научной сессии Общего собрания РАН сообщил член-корреспондент РАН, первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев. Так, планируется два этапа. На первом - с 2025 по 2030 год - намечается запустить помимо научно-энергетического модуля еще узловой, базовый и шлюзовой модули. А на втором - с 2030 по 2035 год - к ним добавятся целевой и целевой производственный, а также платформа для обслуживания космических аппаратов. Все, как говорят специалисты, будет зависеть от поставленных к тому времени задач.

Что будет принципиально отличать новую станцию от МКС? Ее "наклон", то есть насколько орбита станции удалена от экватора. У МКС угол наклонения меньше 52 градусов, из-за чего космонавты могут видеть лишь двадцать процентов территории России. У будущей национальной станции "наклон" дойдет до 97-98 градусов. То есть она будет находиться на уникальной солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор, причем во всех спектрах - от обычного оптического до инфракрасного и радиолокационного. Где мы будем видеть все свои территории, включая арктическую зону.

Нам нужна станция, - говорят специалисты, - которая будет иметь возможность проводить эксперименты не только внутри. У которой именно внешний борт станет платформой для наблюдения нашей планеты. А направленная "вверх" аппаратура будет мониторить космическое пространство. На борту можно развернуть управление облаком малых спутников. Это совершенно новая работа. Как и система обслуживания на так называемой внешней платформе-"подвеске".