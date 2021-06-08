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08.06.2021 17:30
Рубрика: Общество

Русист из Сербии: На уроках русского мы знакомились с душой братского народа

Текст: Елена Кухтенкова
"На онлайн-уроках русского мы занимаемся не только языком, но и русской культурой и обычаями, чтобы познакомиться с менталитетом братского нам народа. Я думаю, что все это просто необходимо школьникам для понимания русской языковой картины мира", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Сербии Гордана Нинкович.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Гордана - преподаватель русского языка как иностранного. Русист работает сразу в трех начальных школах, одна из них находится в городе Нови-Сад, а остальные в деревнях Врдник и Сусек. Преподавателям было очень трудно приспособиться к новому онлайн-формату работы, ведь оказалось, что в некоторых семьях даже нет компьютеров, чтобы обучать детей дистанционно. Родителям пришлось не только их приобрести, но и помочь своим чадам научиться на них работать.

Фото: Виктор Кошевой/ТАСС
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В такой ситуации сербские русисты поддерживали друг друга: Гордана вместе с коллегами занималась подготовкой онлайн-уроков. На пути освоения некоторых программ встречались и сложности, и победы. В пятом классе, по ее словам, были дети, которые не понимали, что такое электронная почта и виртуальный класс.

"Конечно, мы сразу почувствовали, что "Classroom" не сможет заменить настоящий класс и эту атмосферу, которая существует в школе, но с чего-то было нужно начать. Ребятам очень понравился такой способ работы!", - с гордостью пишет педагог.

В этом году из-за пандемии Гордане и ее ученикам не удалось попасть на некоторые мероприятия, посвященные русскому языку. Тогда вместе с коллегой они придумали, как отметить Масленицу виртуально - решили позвонить по видеозвонку русской подруге Ольге и вместе с ней рассказать ребятам самые интересные истории о Масленице. Ольга с удовольствием провела этот онлайн-урок. "Пандемия напомнила нам, как важно читать книги известных авторов, посещать музеи и экскурсии даже с помощью онлайн-ресурсов, побудила многих людей открыть в себе многие таланты, о которых они не догадывались", - заключает Гордана Нинкович.

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