Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 23-П город Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Ю.Г.Ефремова"

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя B.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, Г.А.Гаджиева, Л.М.Жарковой, C.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 471, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Ю.Г.Ефремова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.М.Жарковой, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривает в пункте 6 части 1 статьи 44, что уставом муниципального образования должны определяться виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов. Такие акты, согласно частям 1 и 3 статьи 47 того же Федерального закона, вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образования, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, а порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

1.1. Гражданин Ю.Г.Ефремов, ранее замещавший должность муниципальной службы, обратился в Орловский областной суд с административным исковым заявлением о признании недействующими пунктов 3 и 4 решения Свердловского районного Совета народных депутатов от 27 сентября 2018 года N 18/136 "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим на постоянной основе муниципальные должности Свердловского района Орловской области". В соответствии с ними структурным подразделениям администрации Свердловского района поручено произвести перерасчет пенсий за выслугу лет со дня вступления данного решения в силу и уведомить заказным письмом граждан, которым назначена пенсия за выслугу лет, с указанием суммы, подлежащей выплате с учетом изменений, установленных данным решением, в течение 5 календарных дней со дня вступления в силу данного решения; данное решение вступает в законную силу с момента его официального обнародования и распространяет свое действие на всех лиц, получающих пенсию за выслугу лет. В результате перерасчета размер получаемой заявителем пенсии уменьшен с 31 574 рублей 97 копеек до 3 423 рублей.

Решением суда от 1 ноября 2019 года, оставленным без изменения судебной коллегией по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции (апелляционное определение от 30 января 2020 года) и судебной коллегией по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции (определение от 15 июня 2020 года), требования Ю.Г.Ефремова удовлетворены частично: признан недействующим пункт 3 обжалуемого правового акта в части слов "со дня вступления настоящего решения в силу", поскольку законодательством Орловской области предусмотрен перерасчет пенсии за выслугу лет, в случае изменения порядка ее исчисления, с первого числа месяца, следующего за месяцем такого изменения. В остальной части иска отказано на том основании, что обжалуемый правовой акт в соответствии со статьей 48 Устава Свердловского района Орловской области обнародован путем его размещения на стенде в читальном зале Свердловской центральной районной библиотеки, а также размещен на официальном сайте администрации Свердловского района и заинтересованные лица имели возможность ознакомиться с его содержанием; неопубликование же акта в периодическом печатном издании "Сельская новь" было обусловлено ограниченными бюджетными возможностями муниципального образования.

Считая официальное опубликование такого рода актов обязательным, заявитель вновь обратился в Орловский областной суд с административным исковым заявлением о признании частично не действующими частей 4 и 5 статьи 48 Устава Свердловского района Орловской области. Согласно их требованиям муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в течение 7 дней с момента их подписания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования); официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в газете Свердловского района "Сельская новь", а также для его официального опубликования (обнародования) органы местного самоуправления вправе использовать сетевое издание; обнародование муниципального правового акта осуществляется путем его размещения на информационных стендах в здании администрации Свердловского района и размещения в Свердловской центральной районной библиотеке в течение 7 дней со дня его принятия, причем продолжительность размещения не может быть менее 10 дней.

Решением суда от 5 марта 2020 года, оставленным без изменения судебной коллегией по административным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции (определение от 4 июня 2020 года) и судебной коллегией по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции (определение от 19 октября 2020 года), в удовлетворении административного искового заявления отказано со ссылкой на то, что положения статьи 48 Устава не противоречат правовым актам, имеющим большую юридическую силу, в том числе статьям 44 и 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и прав и законных интересов Ю.Г.Ефремова не нарушают.

1.2. По мнению заявителя, оспариваемые законоположения позволяют органам местного самоуправления не публиковать официально для всеобщего сведения муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а потому не соответствуют статье 15 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

Таким образом, с учетом статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" пункт 6 части 1 статьи 44, части 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" являются предметом рассмотрения по настоящему делу в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования служат нормативным основанием для решения вопроса об официальном опубликовании (обнародовании) в установленном порядке муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, как условии вступления указанных актов в силу.

2. Согласно Конституции Российской Федерации в России как демократическом правовом государстве одной из основ конституционного строя и правовой системы является требование, согласно которому законы подлежат официальному опубликованию, а неопубликованные законы не применяются; любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения (статья 1; статья 15, часть 3; статья 16).

Конституционный Суд Российской Федерации ранее указывал, что предусмотренное статьей 15 (часть 3) Конституции Российской Федерации требование официального опубликования нормативных правовых актов компетентным органом публичной власти обусловлено общепризнанным принципом правовой определенности, лежащим в основе отношений государства и индивида, и означает всеобщее оповещение о том, что данный акт принят и подлежит действию в изложенном аутентичном содержании. Только тогда на лиц, подпадающих под его действие, распространяется общеправовая презумпция, в силу которой незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Неопределенность же относительно того, действует или не действует нормативный правовой акт, препятствует единообразию в его соблюдении, исполнении и применении, а значит, порождает противоречивую правоприменительную практику, создает возможность злоупотреблений и произвола, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод, ведет к нарушению принципов равенства и верховенства права (Постановление от 27 марта 2012 года N 8-П).

В силу статей 2, 3 (часть 2), 15 (части 1 - 3), 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1) и 132 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а также пункта 1 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения" официальное опубликование нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, представляет собой императивное и универсальное конституционное требование, которое распространяется на все такие акты, составляющие правовую систему России, и адресовано всем органам, входящим в единую систему публичной власти, включая органы местного самоуправления. При этом Конституция Российской Федерации не конкретизирует порядок и способы официального опубликования нормативных правовых актов, в частности виды изданий (источников), в которых оно должно осуществляться, и тем самым возлагает обязанность урегулировать эти вопросы на органы публичной власти, прежде всего на законодателя (статья 71, пункты "а", "г"; статья 72, пункты "а", "б", "н" части 1; статья 76, части 1 и 2).

3. В целях реализации предписания статьи 15 (часть 3) Конституции Российской Федерации применительно к муниципальным нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в качестве правовых и организационных принципов местного самоуправления установил следующее. Пунктом 7 части 1 его статьи 17 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов отнесено учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о его социально-экономическом и культурном развитии, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Согласно же части 3 статьи 68 данного Федерального закона органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации.

Приведенному регулированию корреспондирует положение Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" о том, что учредителем (соучредителем) печатного средства массовой информации и сетевого издания может быть орган местного самоуправления (часть первая статьи 7). Данный Закон освобождает от государственной регистрации средства массовой информации, учреждаемые органами государственной власти и органами местного самоуправления исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов (абзац второй статьи 12); сайт в сети Интернет, в том числе официальный сайт муниципального образования, признается средством массовой информации (сетевым изданием) только в случае его регистрации в качестве средства массовой информации (абзацы третий и шестнадцатый статьи 2 и часть вторая статьи 8).

Часть 1 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривает, что муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образования, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Согласно части 2 той же статьи муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования); официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании; для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание; в случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 27 марта 2012 года N 8-П отметил, что включение "Официального интернет-портала правовой информации" (www.pravo.gov.ru) в перечень официальных изданий, в которых может состояться официальная публикация закона, обусловлено объективным изменением структуры информационного пространства в современных условиях и позволяет осуществлять функцию всеобщего оповещения о принятии тех или иных нормативных правовых актов и ознакомления с ними с использованием новых информационных технологий. Федеральному законодателю указано на необходимость установить в кратчайшие сроки порядок официального опубликования временно применяемых международных договоров России в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и с учетом данного Постановления, в том числе посредством использования для официального опубликования таких договоров наряду с традиционными и иных возможностей современного информационного пространства.

Эта правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации может быть экстраполирована и на опубликование муниципальных правовых актов в том смысле, что не будет отступлением от требований Конституции Российской Федерации признание условием, опосредующим вступление муниципальных нормативных правовых актов в силу, не только их опубликования в официальном периодическом печатном издании, но и их опубликования (размещения) исключительно в официальном сетевом издании, если его использование в этих целях обеспечивает оповещение жителей муниципального образования о принятии таких актов и ознакомление с ними. В качестве официального сетевого издания может использоваться официальный сайт муниципального образования в сети Интернет с учетом, однако, того, что действующее регулирование связывает получение статуса сетевого издания с регистрацией сайта в качестве средства массовой информации. При этом возможность использовать для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов только официальное сетевое издание - при наличии соответствующего решения федерального законодателя - должна быть обусловлена исполнением в муниципальном образовании требования части 2 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" о создании, в целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотек, в других доступных для посещения местах), пунктов подключения к сети Интернет.

4. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 44 и частью 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" конкретный порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. Вместе с тем использование в данном Федеральном законе понятия "обнародование" - которое приводится как дополнение или пояснение к понятию "официальное опубликование", при том что по своему содержанию эти категории не тождественны, - позволяет органам местного самоуправления и судам расценивать обнародование муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, способом, отличным от официального опубликования в периодическом печатном издании, в качестве достаточного условия для вступления этого акта в силу.

Из такого понимания законодательного регулирования исходит, в частности, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, который в постановлении от 25 декабря 2018 года N 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами" подчеркнул, что с учетом цели официального опубликования нормативного правового акта (обеспечение возможности ознакомиться с его содержанием тем лицам, права и свободы которых он затрагивает) в исключительных случаях при отсутствии в публичном образовании периодического издания, осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых актов, принимаемых в этом публичном образовании, и при опубликовании обжалуемого акта в ином печатном издании либо его обнародовании (например, в порядке, предусмотренном учредительными документами публичного образования) надо проверять, была ли обеспечена населению публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает акт, возможность ознакомиться с его содержанием, и если была обеспечена, то порядок опубликования акта не может признаваться нарушенным по мотиву опубликования не в том печатном издании либо доведения его до сведения населения в ином порядке (пункт 31).

Руководствуясь этими разъяснениями, суды, рассмотревшие одно из административных дел Ю.Г.Ефремова, пришли к выводу, что обнародование оспариваемого муниципального нормативного правового акта путем его размещения на стенде в читальном зале районной библиотеки и на официальном сайте местной администрации достаточно для признания его вступившим в силу. Между тем Конституция Российской Федерации, закрепляя, что законы подлежат официальному опубликованию, неопубликованные же не применяются, а любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения (статья 15, часть 3), и относя к полномочиям Президента Российской Федерации подписание и обнародование федеральных законов (статья 84, пункт "д"; статьи 107 и 108), разграничивает категории "опубликование" и "обнародование" и не допускает того, чтобы закон или иной нормативный правовой акт, затрагивающий права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступил бы в силу после обнародования отличным от официального опубликования способом.

Поскольку оспариваемые Ю.Г. Ефремовым нормы не содержат предписаний, которые бы прямо расходились текстуально с положениями Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации считает возможным в рамках полномочий, предоставленных ему Конституцией Российской Федерации (статья 125, части 1, 4 и 6), ограничиться выявлением конституционно-правового смысла этих норм с учетом требования ее статьи 15 (часть 3).

Таким образом, пункт 6 части 1 статьи 44, части 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассматриваемые в системе правового регулирования, обязывая муниципальные образования в своих уставах определить порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, не предполагают вступления таких актов в силу без их официального опубликования и при этом наделяют муниципальные образования полномочием самостоятельно предусмотреть в интересах граждан наряду с порядком официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов дополнительные способы их обнародования.

5. Конституционный Суд Российской Федерации ранее заметил, что по смыслу статьи 15 (часть 3) Конституции Российской Федерации тиражи официальных изданий, в которых публикуются нормативные правовые акты, и их распространение должны обеспечивать реальную возможность ознакомления с такими актами, не создавая неоправданных усилий по их поиску (Определение от 3 апреля 2007 года N 171-О-П). Вместе с тем нельзя не принять во внимание, что для муниципальных образований, с учетом в том числе их многообразия, в силу объективных, в частности финансовых, причин могут быть затруднительны учреждение печатного средства массовой информации, обеспечение достаточного тиража печатного издания, где публикуются муниципальные нормативные правовые акты, а также его распространение на территории муниципального образования.

В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации, основываясь на пункте 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" во взаимосвязи с его статьей 79, считает необходимым, имея в виду сформулированные в настоящем Постановлении правовые позиции, установить следующие особенности его исполнения.

Конституционный Суд Российской Федерации рекомендует федеральному законодателю в кратчайшие сроки урегулировать вопросы использования для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, возможностей современного информационного пространства, в том числе с учетом ранее принятых законодательных решений (например, упомянутые положения Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", часть 1 статьи 10 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"). В частности, федеральный законодатель не лишен возможности решить вопрос об упрощенном механизме признания за официальными сайтами органов публичной власти статуса официального сетевого издания для целей официального опубликования муниципальных правовых актов (включая официальное опубликование на сайте муниципального района или городского округа, в котором находится городское или сельское поселение либо внутригородской район, чьи органы издали соответствующий акт, или на сайте субъекта Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации также считает нужным обратить внимание на то, что - в силу принципа единства публичной власти, деятельность которой определяют права и свободы человека и гражданина (статья 18; статья 80, часть 2; статья 132, часть 3, Конституции Российской Федерации), - нахождение вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности и правопорядка (статья 72, пункт "б" части 1, Конституции Российской Федерации) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации предполагает необходимость для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации оказывать содействие муниципальным образованиям, ресурсы которых ограничены, в обеспечении официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с требованиями статьи 15 (часть 3) Конституции Российской Федерации и пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в их истолковании, данном в настоящем Постановлении.

Органы местного самоуправления обязаны не позднее чем через два года с момента вступления в силу настоящего Постановления внести изменения в уставы муниципальных образований, сообразуясь с правовыми позициями, выраженными в настоящем Постановлении, и обеспечить официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов впредь в соответствии с ними.

Исходя из потребности в обеспечении правовой определенности, стабильности регулирования и возникших правоотношений, муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступившие в силу на момент вступления в силу настоящего Постановления и в течение двух лет после его вступления в силу (но не позднее внесения изменений в устав муниципального образования в соответствии с настоящим Постановлением) и обнародованные без их официального опубликования в порядке, установленном уставом муниципального образования, признаются действующими с момента их первоначального обнародования. Данные акты могут быть признаны судами недействующими по мотиву нарушения порядка их опубликования, только если будет установлено, что населению публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивают данные акты, не была обеспечена возможность ознакомиться с их содержанием, а муниципальные нормативные правовые акты, которые вступят в силу в течение двух лет после вступления настоящего Постановления в силу, - также в случае, если на момент вступления настоящего Постановления в силу в муниципальном образовании определен источник официального опубликования муниципальных правовых актов, но они в нем не опубликованы.

В деле по административному исковому заявлению Ю.Г.Ефремова об оспаривании решения Свердловского районного Совета народных депутатов от 27 сентября 2018 года N 18/136 судами было установлено, что населению муниципального образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает этот акт, в том числе заявителю, была обеспечена возможность ознакомиться с его содержанием. С учетом этого, а также изложенных особенностей исполнения настоящего Постановления указанное административное дело не подлежит пересмотру.

Судебные же акты, состоявшиеся в деле по административному исковому заявлению Ю.Г.Ефремова о признании частично не действующими частей 4 и 5 статьи 48 Устава Свердловского района Орловской области и вынесенные на основании пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 471, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать пункт 6 части 1 статьи 44, части 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они, обязывая муниципальные образования в своих уставах определить порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, не предполагают вступления таких актов в силу без их официального опубликования и при этом наделяют муниципальные образования полномочием самостоятельно предусмотреть в интересах граждан наряду с порядком официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов дополнительные способы их обнародования.

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

3. Настоящее Постановление подлежит исполнению с учетом особенностей, определенных Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 5 его мотивировочной части.

4. Судебные акты по делу по административному исковому заявлению гражданина Ефремова Юрия Георгиевича о признании частично не действующими частей 4 и 5 статьи 48 Устава Свердловского района Орловской области, вынесенные на основании пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Конституционный Суд Российской Федерации