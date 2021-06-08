В Берлине, в здании бывшего аэродрома Темпельхоф, состоялся долгожданный старт выставки "Единство в разнообразии", над которой работали Боннский фонд культуры, ряд немецких музеев, московская Третьяковская галерея и парижский Центр Помпиду. Она проходит под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Третий патрон амбициозного проекта - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - выступал на ее открытии, что придавало событию не только художественный, но и политический смысл. Тем более, что c ним на вернисаже были Армин Лашет, кандидат на пост бундесканцлера ФРГ от ХДС/ХСС, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и другие известные общественные деятели, определяющие предвыборный ландшафт Германии.

В пору, когда отношения между Европейским союзом и Россией скатились к тому, что комментаторы называют "ледяной войной", подобный уровень церемонии трудно не расценить как сигнал всем сторонам конфликта. Особенно в преддверии саммита "семерки" и визита президента Джо Байдена в Европу. Понятно, что открытие выставки - это только открытие выставки, сигнал не стоит переоценивать, но недооценивать тоже не стоит. Позиция ФРГ по ряду политических проблем расходится с нашими подходами, причем эти разногласия достаточно давно находятся в публичном пространстве без видимых путей к компромиссам. Однако хочется верить, что взаимное сотрудничество в сфере культуры, науки, образования, как и в экономике, напрямую не зависит от политических перипетий. Такова позиция российского руководства.

Идея собрать в одном экспозиционном пространстве произведения художников второй половины ХХ и первых десятилетий ХХI веков из стран Европейского союза и России, других государств постсоветского пространства должна отразить культурное единство современной Европы, где наша страна занимает уникальное и неотъемлемое место. Единство, которое рождается из разнообразия художественных традиций, множественности национальных идентичностей.

Многократно похороненная и так же многократно возрождающаяся европейская культура должна предстать в поиске новых смыслов, которые связывают ее с противоречивыми коллизиями современной жизни. С видными деятелями европейской культуры в минувшие десятилетия мы мечтали создать подобный глобальный проект, но по разным причинам он так и не был реализован. Хотя отдельные выставки, объединяющие искусство Западной и Восточной Европы времен "холодной войны", представляли безусловный интерес.

Эта выставка - прощание с трагедиями ХХ века и попытка заглянуть в будущее

Когда более четырех лет назад профессор Вальтер Смерлинг и сопредседатель правления "Петербургского диалога" Рональд Пофалла поделились со мной идеей создания этого проекта, который должен был соединить три европейские столицы - Москву, Берлин и Париж, то он сразу показался мне заманчивым прежде всего с политической точки зрения. Мы рассчитывали приурочить эту выставку к 75-летию Великой Победы как символ европейского примирения и сотрудничества, но пандемия внесла свои коррективы в реализацию этого проекта. И не только пандемия.

Современное искусство - это всегда зона неопределенности. Тем более в ситуации, когда в разных странах действует законодательство, ориентированное в том числе и на национальные этические традиции. Не буду перечислять общеизвестные сюжеты, но кураторы выставки приложили немало усилий, чтобы найти взаимоприемлемый компромисс по составу произведений. Компромисс, который не нарушал бы основополагающих принципов свободы творчества и одновременно предотвращал конфликт с рядом российских законов.

Сам процесс работы над экспозицией доказал, что при наличии доброй воли и готовности слушать аргументы друг друга есть возможность совместного творчества даже в сложных обстоятельствах. Понятно, что разные взгляды на взаимосвязь искусства и нравственности, современных поисков и традиционных воззрений никуда не денутся. Но это не означает, что мы должны отказываться от общих проектов. Не случайно в своем совместном предисловии к каталогу Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи, и Вальтер Смерлинг, президент боннского Фонда искусства и культуры, писали о том, что такие масштабные выставки можно создавать лишь в атмосфере полного доверия друг другу. А доверие возможно и при различии взглядов на те или иные явления жизни и искусства.

Выставка "Единство в разнообразии" рассматривает самые острые темы и проблемы современности. То, что она открылась в Темпельхофе, архитектурном воплощении идей Третьего рейха, тоже символично. В любимом детище нацистских лидеров выставляются произведения, авторы которых свободны в исканиях, видениях, средствах выражения. Это своего рода прощание с трагедиями ХХ века, которые принесли бесчисленные страдания. И попытка заглянуть в будущее.

Проблемам настоящего и будущего европейской культуры, роли и месту художников в современном мире, возможности сотрудничества двух великих культурных держав России и Германии была посвящена дискуссия "Европейская культура в диалоге". При всех накопившихся политических сложностях мне было достаточно легко быть ее модератором.

При наличии доброй воли есть возможность сотрудничества даже в сложных обстоятельствах

Прежде всего потому, что в ней участвовали мои немецкие коллеги, которых знаю не одно десятилетие и к которым отношусь с давним уважением. Рональд Пофалла, Вальтер Смерлинг, Герман Парцингер, представитель Третьяковской галереи Сергей Фофанов не обходили острых углов, но понимали при этом ценность нашей совместной работы. Словом, вовсе не случайно в каталоге выставки были помещены известные слова Кристиана Болтански: "Моя родина - искусство, а все художники - члены моей семьи". В этот день все хотели быть художниками.