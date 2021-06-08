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08.06.2021 22:55
Рубрика: Происшествия

По второму кругу

СК снова расследует дело генералов МВД
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Следственный комитет не стал официально комментировать возобновление дела бывших замов начальника следственного департамента МВД - Александра Краковского, Александра Бирюкова и уже бывшего следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

В прошлом году СК обвинил их в злоупотреблении должностными полномочиями при смягчении меры пресечения столичному бизнесмену Альберту Худояну. Но Генпрокуратура отказалась утвердить это обвинение и вернула тома на доследование. Тогда СК попытался обжаловать это решение, но ничего не вышло.

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Напомним, что уголовное дело против Бирюкова, Краковского и Брянцева было возбуждено еще в апреле 2020 года. И было весьма громким. Но вину они не признают. По мнению следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

Экс-владельца строительной компании Худояна обвинили в особо крупном мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей. Речь шла об очень дорогих участках земли под коммерческую застройку почти в центре столицы. Суды несколько раз отказывались от рассмотрения дела коммерсанта Худояна из-за многочисленных процессуальных нарушений.

Это было удивительно многострадальное уголовное дело, по которому работали практически все правоохранительные структуры. Сначала бизнесменом занималась столичная полиция. Потом дело забрали выше - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России.

Поначалу коммерсант сидел в следственном изоляторе. Потом, когда дело дошло до столичного следственного главка МВД, встал вопрос о том, что его можно отправить под домашний арест. По ходатайству следователя по особо важным делам Брянцева бизнесмена перевели из-под стражи под домашний арест, а обеспечительные меры в отношении принадлежащих ему земельных участков отменили.

Вот тут и появился Следственный комитет РФ. Он забрал себе сначала дело бизнесмена Худояна и стал доследовать, а следом и дело на фактически своих коллег по полицейскому следствию, которые Худояном занимались.

Защита Бирюкова, Краковского и Брянцева и адвокаты Худояна категорически отрицают сговор между ними.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет

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