"Сломались" крупнейшие сайты в интернете

Пользователи Сети столкнулись с частичным или полным уходом в офлайн одних из наиболее посещаемых ресурсов. Среди них - Amazon и Reddit (входят в двадцатку самых посещаемых в мире), Twitch, Pinterest, сайты CNN, Financial Times и другие.

Многие из них вместо главной страницы демонстрируют сообщение об ошибке: "Error 503 Service Unavailable". В других случаях могут не загружаться изображения, внутренние страницы и прочий контент.

Вероятно, эти ресурсы используют мощности одного и того же провайдера, который испытывает перебои в работе. Им может быть облачный провайдер Fastly, считает эксперт Мэтт Тейлор.

Fastly, the CDN provider, is having a massive outage, resulting in Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian, and the FT returning 503 errors.https://t.co/parKGKwrSU — Matt 'TK' Taylor (@MattieTK) June 8, 2021

Ранее днем 8 июня в офлайн ушел популярный видеохостинг YouTube. Также пользователи жаловались на недоступность сервиса микроблогов Twitter.