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08.06.2021 22:38
Рубрика: В мире

Совбез ООН поддержал кандидатуру генсека Гутерриша на второй срок

Текст: Максим Макарычев
Совет Безопасности ООН единогласно поддержал кандидатуру генерального секретаря Антониу Гутерриша на второй срок во вторник, практически обеспечив его избрание Генеральной Ассамблеей в качестве следующего главы ООН, которое, скорее всего, произойдет 18 июня. 15 членов СБ ООН приняли соответствующую резолюцию на коротком закрытом заседании, одобрив кандидатуру Гутерриша на должность главного мирового дипломата еще на пять лет, начиная с 1 января 2022 года.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"Он доказал, что достоин этой должности за пять лет пребывания в должности, - заявил нынешний председатель Совета, посол Эстонии в ООН Свен Юргенсон после прочтения коммюнике для СМИ. - Он является прекрасным генеральным секретарем. Он может говорить со всеми, и я думаю, что именно этого ожидают от генерального секретаря".

Гутерриш назвал решение Совета "большой честью". По его словам, "служить нам, народам" - первые слова Устава ООН - было "огромной привилегией" в течение последних четырех с половиной лет его работы в должности, когда мир столкнулся "со столькими сложными проблемами".

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Традиционно кандидаты на высшую должность в ООН выдвигались государством-членом ООН, но с 2015 года это правило не является обязательным и не закреплено в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей шесть лет назад, отмечает Associated Press. Эта мера сделала выбор генсека ООН, ранее во многом секретный, в целом более открытым и прозрачным, позволяющим государствам-членам Всемирной организации впервые видеть основную информацию обо всех кандидатах, включая их резюме, и задавать им вопросы на открытых заседаниях. Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и глава ООН по делам беженцев, был избран Генеральной ассамблеей ООН на место Пан Ги Муна после первой открытой предвыборной кампании в октябре 2016 года, в которой первоначально участвовали 13 кандидатов - семь женщин и шесть мужчин. Гутерриш вступил в должность 1 января 2017 года.

В этом году семь человек подали заявления на пост генерального секретаря без поддержки какого-либо правительства. Гутерриш, пятилетний срок полномочий которого истекает 31 декабря, был единственным кандидатом, выдвинутым государством-членом ООН, его родной страной, Португалией. В мае он провел переговоры с дипломатами ООН в Генеральной Ассамблее, а затем встретился в частном порядке с членами Совета Безопасности, заручившись их поддержкой.

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