Совбез ООН поддержал кандидатуру генсека Гутерриша на второй срок

"Он доказал, что достоин этой должности за пять лет пребывания в должности, - заявил нынешний председатель Совета, посол Эстонии в ООН Свен Юргенсон после прочтения коммюнике для СМИ. - Он является прекрасным генеральным секретарем. Он может говорить со всеми, и я думаю, что именно этого ожидают от генерального секретаря".
Гутерриш назвал решение Совета "большой честью". По его словам, "служить нам, народам" - первые слова Устава ООН - было "огромной привилегией" в течение последних четырех с половиной лет его работы в должности, когда мир столкнулся "со столькими сложными проблемами".
Традиционно кандидаты на высшую должность в ООН выдвигались государством-членом ООН, но с 2015 года это правило не является обязательным и не закреплено в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей шесть лет назад, отмечает Associated Press. Эта мера сделала выбор генсека ООН, ранее во многом секретный, в целом более открытым и прозрачным, позволяющим государствам-членам Всемирной организации впервые видеть основную информацию обо всех кандидатах, включая их резюме, и задавать им вопросы на открытых заседаниях. Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и глава ООН по делам беженцев, был избран Генеральной ассамблеей ООН на место Пан Ги Муна после первой открытой предвыборной кампании в октябре 2016 года, в которой первоначально участвовали 13 кандидатов - семь женщин и шесть мужчин. Гутерриш вступил в должность 1 января 2017 года.
В этом году семь человек подали заявления на пост генерального секретаря без поддержки какого-либо правительства. Гутерриш, пятилетний срок полномочий которого истекает 31 декабря, был единственным кандидатом, выдвинутым государством-членом ООН, его родной страной, Португалией. В мае он провел переговоры с дипломатами ООН в Генеральной Ассамблее, а затем встретился в частном порядке с членами Совета Безопасности, заручившись их поддержкой.