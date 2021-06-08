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08.06.2021 22:26
Рубрика: В мире

Спецслужбы заманили мафию в секретное приложение

Текст: Максим Макарычев
В течение почти трех лет зашифрованное приложение, используемое преступниками, негласно контролировалось ФБР и Федеральной полицией Австралии (AFP), что привело к сотням арестов и изъятию активов мафии на десятки миллионов долларов, сообщили власти во вторник.
Фото: EPA-EFE/STEFAN POSTLES Фото: EPA-EFE/STEFAN POSTLES
Фото: EPA-EFE/STEFAN POSTLES

Операция Trojan Shield ("Троянский щит") заманила сотни преступников в приложение ФБР. Банды, будучи уверенными в том, что их сообщения защищены надежными системами кодирования, размещали в сети планы перевозки партий наркотиков и совершения убийств с помощью защищенной системы обмена сообщениями, тайно управляемой ФБР. Об этом заявили во вторник правоохранительные органы, раскрыв суть глобальной спецоперации, которая, по их словам, нанесла "беспрецедентный" удар" по организованной преступности в странах по всему миру.

Фото: REUTERS
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Операция "Троянский щит" привела к полицейским рейдам в 16 странах, сообщает Associatеd Press. Было изъято более 32 тонн наркотиков, включая восемь тонн кокаина, 250 единиц оружия, а также 55 роскошных автомобилей и более 148 миллионов долларов в различных мировых валютах и ​​криптовалютах. В результате мониторинга зашифрованных сообщений в 16 странах было арестовано более 800 лиц, подозреваемых в причастности к преступным сетям. Ряд обвиняемых были связаны с базирующейся в Австралии итальянской мафией, бандформированиями байкеров, азиатскими преступными синдикатами и албанской организованной преступностью, добавило AFP.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что спецоперация "нанесла тяжелый удар по организованной преступности" во всем мире. Полицейское агентство Европейского Союза Европол охарактеризовало операцию "Троянский щит" как "крупнейшую в истории правоохранительную операцию по борьбе с шифрованием сетей мафии".

Согласно судебным документам, попавшим в распоряжении западных СМИ, операция началась в 2018 году, когда правоохранительные органы закрыли компанию под названием Phantom Secure, которая предоставляла преступникам настраиваемые устройства со сквозным шифрованием. В отличие от обычных сотовых телефонов, устройства не совершают телефонных звонков и не работают в интернете, но позволяют безопасно обмениваться SMS-сообщениями. В результате операции ФБР также наняло сотрудника, который разрабатывал платформу безопасного обмена сообщениями нового поколения для преступного мира под названием ANоM. Сотрудник спроектировал систему так, чтобы предоставить Бюро доступ к любым отправляемым сообщениям. В результате за последние 18 месяцев ФБР через ничего не подозревающих посредников предоставило телефоны более чем 300 бандам, действующим в более чем 100 странах.

Фото: iStock
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Сотрудники правоохранительных органов Австралии и Новой Зеландии раскрыли масштабы операции "Троянский щит". В заявлении AFP говорится, что они и ФБР с 2018 года читали секретные сообщения преступников в приложении ANoM - продукте черного рынка, доступном только на специально подготовленных мобильных телефонах. Выступая на пресс-конференции во вторник, комиссар AFP Рис Кершоу сообщил, что благодаря доступу правоохранительных органов к приложению были сорваны несколько преступных заговоров, в том числе запланированная массовая стрельба в пригородном кафе Австралии и убийство семьи из пяти человек. Кершоу сказал, что преступники предпочитали не использовать коды или псевдонимы в ANoM, а действовали открыто, "цинично обсуждая преступления и ошибочно полагая, что их общение является безопасным".

"По сути, мы были в тылу организованной преступности и осуществили уголовное преследование, масштабов которого мы до этого никогда не видели", - сказал Кершоу. Агентство AFP сообщило, что в результате продолжения спецоперации ожидается больше арестов в Австралии и за рубежом.

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