Тимофей Баженов: Образовательные ссуды нужно сделать беспроцентными

Беспроцентные образовательные кредиты могут стать дополнительной возможностью по поддержке приоритетных для государства профессий. Так считает тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

"Мы уже много лет пытаемся внедрить у себя мировую практику по выдаче образовательных кредитов, но эти попытки пока не увенчались успехом, - напомнил он. - Я считаю, что причин этому несколько. Первая - кредиты на образование оставались "грабительскими", и люди опасались засовывать шею в банковскую петлю. Вторая, в обществе инвестиция в образование не рассматривается, как инвестиция в лучшее будущее. И, третья, если верить статистике, про особенности образовательных кредитов знает лишь 6% населения".

Образовательные кредиты сегодня выдают под 3% годовых. Но, несмотря на внешнюю доступность услуги, за весь 2020 год ими воспользовалось чуть больше 400 студентов.

"Чтобы кредит на образование стал более массовым продуктом, нужно в первую очередь сделать его беспроцентным. Государству вполне по силам принять участие в такой программе, ведь грамотные кадры - это инвестиции в будущее страны. Поэтому субсидировать необходимо приоритетные для государства профессии: инженеров, врачей, педагогов, специалистов IT-индустрии", - считает Тимофей Баженов.

По мнению журналиста, возвращать беспроцентную ссуду выпускник вуза должен только после того, как устроился на работу, начал хорошо зарабатывать и крепко встал на ноги. Оптимальный срок отсрочки возвращения займа - пять лет после окончания вуза.

Баженов пояснил, что беспроцентная ссуда станет еще одой возможностью обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех россиян, вне зависимости от их финансового состояния. Образовательный заём - реальная возможность на преодоление "ловушки бедности" для студентов из семей с небольшим доходом, которые не смогли поступить в бюджетные отделения вузов.