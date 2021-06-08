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08.06.2021 19:08
Рубрика: Экономика

Тимофей Баженов: Образовательные ссуды нужно сделать беспроцентными

Текст: Анна Полтавцева
Беспроцентные образовательные кредиты могут стать дополнительной возможностью по поддержке приоритетных для государства профессий. Так считает тележурналист и общественник Тимофей Баженов.
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

"Мы уже много лет пытаемся внедрить у себя мировую практику по выдаче образовательных кредитов, но эти попытки пока не увенчались успехом, - напомнил он. - Я считаю, что причин этому несколько. Первая - кредиты на образование оставались "грабительскими", и люди опасались засовывать шею в банковскую петлю. Вторая, в обществе инвестиция в образование не рассматривается, как инвестиция в лучшее будущее. И, третья, если верить статистике, про особенности образовательных кредитов знает лишь 6% населения".

Фото: Максим Манюров
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Образовательные кредиты сегодня выдают под 3% годовых. Но, несмотря на внешнюю доступность услуги, за весь 2020 год ими воспользовалось чуть больше 400 студентов.

"Чтобы кредит на образование стал более массовым продуктом, нужно в первую очередь сделать его беспроцентным. Государству вполне по силам принять участие в такой программе, ведь грамотные кадры - это инвестиции в будущее страны. Поэтому субсидировать необходимо приоритетные для государства профессии: инженеров, врачей, педагогов, специалистов IT-индустрии", - считает Тимофей Баженов.

По мнению журналиста, возвращать беспроцентную ссуду выпускник вуза должен только после того, как устроился на работу, начал хорошо зарабатывать и крепко встал на ноги. Оптимальный срок отсрочки возвращения займа - пять лет после окончания вуза.

Баженов пояснил, что беспроцентная ссуда станет еще одой возможностью обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех россиян, вне зависимости от их финансового состояния. Образовательный заём - реальная возможность на преодоление "ловушки бедности" для студентов из семей с небольшим доходом, которые не смогли поступить в бюджетные отделения вузов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Образование

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