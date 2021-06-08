Толстой назвал последствия проявлений неонацизма на Украине

Инициатива Киева об исключении русских из числа коренных народов этой страны - очередное проявление неонацизма. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на пленарном заседании Госдумы. Он предупредил о последствиях заигрывания Запада с этой тематикой.

Законопроект, о котором идет речь, ранее внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский. Госдума РФ на заседании в своем официальном заявлении призвала Европу осудить идею украинских властей разделить население страны на коренное и некоренное. Политики, комментируя решение Киева, заявили о конце украинской государственности.

Толстой подчеркнул, что русских, как и другие неугодные народы, вычеркивают из списка коренных народов "исконно русской земли". "Это ли не нацизм?", - заявил Толстой. По его оценке, он "расцвел" на Украине именно при одобрении и поддержке европейских и американских политических лидеров, а также некоммерческих организаций. Парламентарий привел сравнение с событиями конца 20-х годов прошлого века, когда США и Великобритания поддерживали, в том числе и немалыми финансовыми вливаниями, Адольфа Гитлера с целью противостоять СССР.

"Так что все сегодняшние заигрывания Запада с украинским неонацизмом могут очень дорого обойтись", - предупредил Толстой.

Он напомнил о других проявлениях данной тенденции. Это, например, нацистское приветствие на майках украинской сборной по футболу, одобренное УЕФА. В той же череде, по словам политика, расстрелы автобусов с крымчанами, не согласными с политикой Киева, уничтожение памятников воинам-освободителям и искажение истории Второй мировой войны, и, конечно, убийство русских людей на Донбассе.