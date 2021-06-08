Турбизнес ожидает скорого открытия курортов Красного моря

Прямые перелеты на курорты Египта должны возобновиться в течение ближайшей недели, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники. Сначала больше рейсов запустят в курортную Хургаду. Также в ближайшее время может быть решен вопрос с открытием Кипра.

Перезапуск рейсов на популярные зарубежные курорты поможет туроператорам выполнить свои обязательства перед теми туристами, которые не смогли отправиться в тур из-за пандемии, заявляли ранее в Ростуризме. Глава ведомства Зарина Догузова также выразила надежду, что и Турция может быть открыта для российских туристов в ближайшее время.

Египет и Кипр вряд ли смогут полностью заменить Турцию, но все же помогут поддержать конкуренцию и сдержать цены на отдых внутри России, считают эксперты.

Прежде всего для россиян скоро станет доступна Хургада, отмечают в АТОР. Готовность курорта к приему российских туристов на прошлой неделе инспектировали министры авиации, здравоохранения и туризма Египта. Власти региона заверяют, что Хургада завершила подготовку к возвращению гостей из России. Здесь увеличили количество лабораторий по обработке ПЦР-тестов на COVID-19 и количество медицинских бригад для тестирования прибывающих туристов.

Хургаду специалисты рассматривают как относительно безопасный курорт из-за его болееотдаленного положения и наличия отдельно стоящего здания в аэропорту для обслуживания россиян. Отели Хургады отличаются наличием своей большой территории, разнообразной анимации, оборудованных пляжей, бассейнов, аквапарков и других развлечений для детей и взрослых.

Сначала на курорт может быть запущено четыре-пять регулярных рейсов в неделю, но чартеров, скорее всего, пока не будет. А это значит, что авиабилеты из-за высокого спроса будут стоить почти столько же, сколько сейчас стоит перелет в Каир, то есть от 45 тысяч рублей на одного человека.

В Шарм-эль-Шейх могут разрешить один либо два регулярных рейса в неделю. Этот курорт известен своим коралловым рифом, а также национальным парком-заповедником Рас-Мохаммед с уникальным подводным миром. В регионе много фешенебельных прогулочных зон с кафе, магазинами, ночными клубами для молодежи и активных туристов, отмечают представители турбизнеса.

Если бы разрешение было дано на запуск чартерных рейсов, по оценке представителей турбизнеса, свои чартерные программы на оба курорта выставила бы пятерка крупнейших туроператоров России. В результате спрос на туры в Египет мог бы вырасти в 10 раз, а первые вылеты прошли бы с максимальной загрузкой. Стоимость недельных туров с чартерным авиаперелетом и проживанием в отеле категории "четыре звезды" с системой "все включено" могла бы составлять около 50 - 60 тысяч рублей на двоих, пояснили "РГ" в компании TezTour.

На курорты Египта скорее всего пустят регулярные рейсы, перелет будет стоить от 45 тысяч рублей. На чартерах примерно столько стоил бы недельный тур

Для въезда в Египет потребуется предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции на основании ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до шести лет включительно справка не нужна.

Открытие Кипра также может состояться в ближайшие два недели. На такие сроки рассчитывают в самом государстве и надеется российский турбизнес. Основанием для оптимизма служат показатели вакцинации на Кипре. К концу июня будет привито 65% населения страны, вакцинацию прошло большинство персонала в туризме.

Туристов на Кипре начали принимать более 80% отелей, в обычном режиме функционируют рестораны, музеи, парки и прочая туристическая инфраструктура. Россиянам, вакцинированным "Спутником V", для въезда в страну не потребуется ПЦР-тест и не нужно будет делать его по прилету. Туристов выборочно тестируют, лечение заболевших оплачивает само государство.

Кипр - одно из самых востребованных у россиян направлений. Путешественников ждет широкий выбор отелей на любой бюджет. Кипр привлекает чистыми пляжами, туристам предлагают разнообразные экскурсии. В случае запуска чартеров стоимость недельных туров в июне с проживанием в отеле категории "три звезды" с завтраками составит от 90 тысяч рублей на двоих.