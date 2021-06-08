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08.06.2021 00:01
Рубрика: Общество

Ученые оценили уровень стресса у врачей в "красной зоне"

Текст: Ирина Невинная
Ученые факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова провели исследование уровня стресса у медиков во время первой волны пандемии COVID-19.

Результаты представлены в первом выпуске нового журнала "Общественное здоровье" (есть в распоряжении редакции).

Фото: iStock
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В целом, считают авторы исследования, медицинские работники справились с ситуацией в самое тяжелое время, когда знаний о новой инфекции было очень мало. Только у 7% опрошенных медицинских работников был высокий уровень стресса, у 49% - пограничный, у остальных - средний и низкий. В целом результаты по российским медикам сопоставимы с данными по другим странам.

Были также найдены некоторые интересные закономерности. Так, оказалось, что стрессу менее подвержены те, кто проживают с детьми или близкими людьми, одинокие - более подвержены.

Руководители медорганизаций и врачей показали в целом более высокие уровни стресса, тогда как у младшего и среднего медперсонала этот показатель оказался ниже.

Интересно, что показатели стресса работников "красной" зоны и тех, кто был за её пределами, существенно не различались. При этом средние показатели стресса у мужчин и женщин тоже оказались примерно на одном уровне.

На уровень стресса, выяснили ученые, влияют также представления и убеждения об опасности COVID-19, а также ситуация с распространением коронавирусной инфекции в конкретном регионе.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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