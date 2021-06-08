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08.06.2021 10:15
Рубрика: Власть

Ушаков: Программа саммита США и РФ готовится, говорить о деталях рано

Текст: Айсель Герейханова

О деталях встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока рано говорить. Программа саммита еще только готовится, рассказал ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Фото: AP Photo / Alex Brandon
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"Пока готовится программа, я не могу о деталях говорить", - пояснил он. В частности, неизвестно, планируется ли подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена.

Кроме того, отвечая на вопрос, будет ли подниматься вопрос о возвращении послов РФ в США Анатолия Антонова и США в РФ Джона Салливана, Ушаков сказал: "Рано сейчас говорить".

Напомним, что переговоры лидеров двух стран запланированы на 16 июня. В центре внимания глав государств будут вопросы двусторонних отношений. Ранее президент России отметил необходимость найти пути их урегулирования, поскольку "сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне".

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