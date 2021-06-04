Путин назвал темы переговоров с Байденом

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня.

"Мы будем обсуждать вопросы двухсторонних отношений - я исхожу из того, что мы должны найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне", - назвал он первую тему.

Еще российский лидер собирается обсудить с собеседником вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках. "Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, я надеюсь", - рассчитывает Путин.

Также речь пойдет о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. "Это примерная повестка дня", - уточнил президент.

Ведущий добавил, что были позитивные ожидания и от встречи с Дональдом Трампом, однако после нее было введено немало санкций. Он поинтересовался, ждать ли теперь того же.

"Это вы у Байдена спросите, я не знаю, - заметил Путин. - Мы никаких санкций не вводим, мы только отвечаем - там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить и в ногу себе не стрелять".

"Почему это американские партнеры делают - остается загадкой", - продолжил глава государства, назвав российско-американские отношения заложниками внутренней политики США. Путин выразил надежду, что фундаментальные интересы (стратегическая стабилность, сокращение опасных для всего мира вооружений) для Вашингтона все-таки важнее, чем политическая конъюнктура в самих Штатах.