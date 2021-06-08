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08.06.2021 20:06
Рубрика: Общество

Полиция сопроводит

Утвержден приказ МВД о доставке нетрезвых в вытрезвители
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Нетрезвых граждан на улице в беспомощном состоянии не бросят. Их будет доставлять в медвытрезвители полиция, если они не нуждаются в медицинской помощи. А если эти граждане представляют угрозу для тех, с кем проживают, то их заберут и доставят в эти учреждения даже из жилищ. Но по письменному заявлению тех, с кем рядом они проживают. Порядок их доставки утвержден приказом МВД.

Доставлять в вытрезвители будут граждан, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Фото: iStock
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Туда же будут доставлять пьяных из их домов. Но при условии, что есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу тех, с кем проживают или у кого находятся в гостях. При обнаружении нетрезвого гражданина в общественных местах или при прибытии по вызову в квартиру сотрудники полиции при необходимости должны оказать первую помощь, а также вызвать скорую медицинскую помощь. Перед тем как направить пьяного в медорганизацию или на медосвидетельствование, сотрудники полиции должны установить личность гражданина, а также проверить данные по оперативно-справочным и разыскным учетам.

Если приехавшая "скорая помощь" установила, что нет медицинских показаний для помещения обнаруженного гражданина в стационар, его направят в медвытрезвитель. Если есть основания для его задержания, например, буянил, разбил что-нибудь, то его отвезут в служебные помещения территориальных органов МВД.

Общество Здоровье Правительство МВД

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