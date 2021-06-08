Пилотный проект по запуску экспресс-рейсов в пиковые часы, начатый в подмосковном Долгопрудном, признан успешным. Его начнут тиражировать и на другие муниципалитеты, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

Суть проекта заключается в следующем. На одном из самых загруженных автобусных маршрутов от Долгопрудного до станции метро "Ховрино" после жалоб жителей на то, что в часы пик попасть в салон невозможно даже с третьего раза, запустили экспресс-рейсы. "Если обычный автобус делает в пути до метро 20 промежуточных остановок, то экспресс-рейс - одну. Он собирает людей на конечной остановке, потом еще в одном многолюдном месте и дальше едет уже до метро", - объясняет Кротова. По ее словам, время в пути сократилось в два раза - с 40 до 20 минут, но самое главное - исчезли очереди на остановках и давка в салонах. Экспрессами пользуются те, кто живет далеко, "промежуточные" пассажиры ждут обычных автобусов. Правда, и стоимость проезда на экспрессе в два раза дороже, но пассажиры говорят, что оно того стоит. По сути, в Долгопрудном появился автобусный аналог "Ласточки".

"Мы начали с двух рейсов. Сейчас их уже пять. И думаем о том, чтобы ввести еще пять таких же маршрутов", - говорит Кротова.