В Минтруде нашли способ решить проблему дефицита мигрантов в российском АПК

Для аграриев нашли решение, как привлекать на работу иностранную рабочую силу. Как пояснили "РГ" в Минтруде, для мелких и микропредприятий въезд мигрантов возможен по оргнабору. Это подразумевает, что работодатели могут нанимать мигрантов в рамках межправительственных соглашений с республиками Узбекистан и Таджикистан.

"Эти страны сами формируют группы работников и привозят их в Россию под конкретный запрос работодателя", - пояснили в Минтруде.

Кроме того, были снижены и основные требования к российским компаниям, которые хотели бы нанять иностранных работников. Сейчас привлекать трудовых мигрантов могут организации, группы компаний и заказчики строительства со штатом более 100 человек и ежегодным доходом более 800 миллионов рублей. Тогда как ранее среднесписочная численность работников предприятий должна была быть от 250 человек, а доход должен был превышать 2 миллиарда рублей.

Именно на слишком жесткие требования к штату и доходу сельхозорганизаций указывали ранее в Минсельхозе. Ведь выращиванием овощей, картофеля и других сельскохозяйственных культур, требующих большой доли ручного труда, традиционно занимаются мелкие и средние сельхозтоваропроизводители. По этой причине Минсельхоз выступал с предложением снизить критерии по среднесписочной численности и доходу для работодателей АПК до уровня, соответствующего микропредприятиям - численность менее 15 человек, доход до 120 миллионов рублей. В ведомстве оценивали потребность в мигрантах для отечественного АПК в 38-40 тысяч человек.

В апреле 2021 года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что в этом году "появилась возможность централизованного привлечения сезонных рабочих из Узбекистана и Таджикистана". На них приходится 86% от общей потребности. По словам Патрушева, этот механизм планируют использовать ряд регионов, испытывающих дефицит в кадрах. А в Астраханской области такой механизм уже работает.

На данный момент въезд в Россию открыт для работы более 37 тысяч иностранным работникам по заявкам 128 работодателей, рассказали "РГ" в Минтруде. В ведомстве уточнили, что наибольшее количество из приехавших работников будут трудиться в Санкт-Петербурге и Москве, в Мурманской, Ленинградской, Магаданской, Омской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Башкорстан. Основной запрос на привлечение иностранной рабочей силы поступает от компаний, занимающихся строительством, растениеводством, животноводством, а также добычей металлических руд.

Алгоритм действий по привлечению в экономику России иностранных граждан действует через заявки работодателей в тех случаях, когда на локальном рынке труда объективно отсутствуют необходимые кадры, пояснили в Минтруде. Он предусматривает обязанность компаний, привлекающих иностранных работников, обеспечить карантин при въезде и необходимые санитарные условия для проживания работников. Въезд иностранных работников осуществляется по спискам, сформированным в электронном виде и направляемым в ФСБ России без необходимости обращения в оперативный штаб.

Для найма иностранных сотрудников, в том числе и по оргнабору работодателю нужно подать заявку на портале "Работа в России". Они рассматриваются регионами, и в случае удовлетворения - с работодателем заключается соглашение, гарантирующее исполнение взятых на себя обязательств. Регионы также несут ответственность, следят за выполнением работодателем своих обязательств и контролируют заключение трудовых договоров с иностранными работниками.

Далее, заявки со списком иностранных работников направляются в Роструд, который в электронном виде, в рамках согласованного способа передачи данных, передает их в ФСБ России для открытия границы.