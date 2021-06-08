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08.06.2021 16:37

В Пекине дан старт комплексу мероприятий конвергентных СМИ "Близится Зимняя Олимпиада"

6 июня в Пекине стартовало мероприятие конвергентных СМИ "Близится Зимняя Олимпиада", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В церемонии открытия принял участие член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского муниципального комитета, председатель оргкомитета Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 Цай Ци, с речами выступили генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, мэр Пекина и исполнительный председатель оргкомитета Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 Чэнь Цзинин, директор Государственного управления по делам физической культуры и спорта КНР и исполнительный председатель оргкомитета Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 Гоу Чжунвэнь, председатель Всекитайской федерации инвалидов (ВФИ) и исполнительный председатель Оргкомитета Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 Чжан Хайди.

На церемонии открытия комплекса мероприятий высокопоставленные лица подписали "Соглашение Медиакорпорации Китая о продвижении конвергентных СМИ и сотрудничестве во время проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022". Совместно со спортсменами, волонтерами и представителями СМИ они символически запустили кампанию конвергентных СМИ "Близится Зимняя Олимпиада".

В своем выступлении генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн заявил: "Как указал председатель КНР Си Цзиньпин, Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 - это очень важное событие, носящее яркий символический характер в этот ключевой период развития нашей страны. Олимпиада является отличным шансом для широкой демонстрации высокого уровня государственного имиджа, содействия развитию и возрождения национального духа. В связи с этим сотрудники Медиакорпорации Китая обязаны со всей ответственностью выполнить важную историческую стратегическую задачу - эффективно информировать и распространять во всем мире информацию о предстоящих Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022. Сотрудники Медиакорпорации Китая должны продемонстрировать серьезный рабочий подход и стремление к совершенствованию, активно внедрять новые научно-технические технологии формата 5G+4K/8K+AI, приложить максимальные усилия с тем, чтобы зрители всего мира смогли получить максимально полную информацию и наслаждаться Зимними Олимпийскими играми в Пекине 2022 при задействовании самых передовых высоких научных технологий, в том числе в формате 8К. Таким образом мы продемонстрируем зрителям всего мира торжественные церемонии, спортивные мероприятия и все наиболее интересные события Олимпиады в максимальном качестве и объеме"．

Мэр Пекина Чэнь Цзинин в своем выступлении отметил, что подписание соглашения по продвижению сотрудничества в сфере конвергентных СМИ между Пекинским оргкомитетом Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 и Медиакорпорацией Китая будет в полной мере содействовать реализации таких преимуществ, как распространение информации на высочайшем уровне, использование самых разных платформ и каналов дистрибьюции информации. Это имеет крайне важное значение для повышения эффективности освещения Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 и прекрасного рассказа соответствующих историй.

Глава Государственного управления по делам физической культуры и спорта КНР Гоу Чжунвэнь подчеркнул, что рассматривает подписание данного соглашения в качестве новой отправной точки и намерен всячески содействовать дальнейшему сотрудничеству в этой сфере.

Председатель ВФИ Чжан Хайди отметила, что федерация, используя возможности прямого участия в проведении Зимних Паралимпийских игр в Пекине 2022, будет прилагать все необходимые усилия для содействия реабилитации, повышению уровня образования и профессионализма и решению вопросов занятости и других проблем инвалидов.

Медиакопорация Китая и Пекинский оргкомитет Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 намерены прилагать совместные активные усилия для наилучшего выполнения работ в сфере распространения информации и освещения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022, а также для повышения уровня влияния китайских медиа в мире и общей эффективности их взаимодействия с иностранными СМИ.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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