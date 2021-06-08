В Польше в хип-хопе популярны польские идеалы и христианские ценности

Рэп - музыка, пришедшая из негритянских кварталов, в Польше последних лет приобрела совершенно новое звучание. Ну где еще можно услышать хип-хоп с голосом польского папы римского Иоанна Павла II? В песне рэпера Тадека под названием "Святой" говорится: "На место боли от потери должна прийти серьезность в делах. Будем требовательны к себе, даже если никто не требует". Тадек, или Тадеуш Полковский - один из самых известных сегодня рэперов. Он идет в ногу со временем и поет о современной истории Польши. Еще в 2012 и 2014 годах он называл свои альбомы Niewygodna prawda ("Неудобная правда" - прим. ред.). Но после того как в 2015 году к власти в стране пришла право-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, "правда" Тадека стала не только удобной, но и вполне официальной. По названиям его песен можно проследить, какие именно события и трактовки польской истории являются "опорными точками" сегодня. Да и сами песни можно использовать в качестве учебных пособий на уроках истории в польских школах, тем более что учебники уже переписаны вполне в духе его сочинений.

На фоне памятника участникам Варшавского восстания 1944 года рэпер Тадек призывает молодых гордиться предками. И кольцо не в ухе, и на майке польский герб. Фото: кадр из клипа

Например, против памятников благодарности советским воинам, освобождавшим Польшу от фашизма, он выступал уже давно. "Теперь молодое поколение - пришел наш черед - не хочет жить в тени памятников Красной армии", - говорится в его песне "Восстание" 2012 года. Как и идеологи правящей в стране партии, рэпер Тадек много внимания в своем творчестве посвящает польским бойцам "Армии крайовой" и "проклятым солдатам" - партизанам, которые после войны не вышли из подполья, а продолжили борьбу уже с коммунистической Польшей. Среди них выделяется майор Зигмунт Шендзеляж "Лупашка", отряд которого в июне 1944 года, по данным польского Института национальной памяти, убил 67 литовцев, в большинстве мирных жителей - женщин, детей, включая грудных младенцев. Еще совсем недавно невозможно было представить себе, что он станет национальным героем. Но после победы на выборах партии "Право и справедливость" президент Анджей Дуда посмертно произвел "Лупашку" в ранг полковника. Его прах был с наивысшими почестями захоронен на варшавском мемориальном воинском кладбище Повонзки, ему ставят памятники. И Тадек без колебаний сделал его героем своей песни: "Это майор Лупашка начинает свой рейд, трепещите перед поляками, слуги Сталина!" Из нее слушатели не узнают о том, как бравый майор и его подчиненные расстреливали женщин и детей в литовских деревнях Глинчишки и Дубинки, зато узнают, что он был бескомпромиссным борцом с коммунизмом. Еще одна песня "Преступления УПА" - уже о волынской резне, которую польский парламент несколько лет назад признал геноцидом поляков, совершенным украинскими националистами в 1943-1945 годах. В песне Тадек призывает молодых поляков: "Так помни о границах, польских городах на востоке, не забывай о убийстве УПА нашего народа, о зверствах, которые невозможно представить, о школьных уроках, закончившихся казнью". В его песне "Германия" говорится, что немцы "до сегодняшнего дня должны нам миллиард долларов, хотя в действительности невозможно подсчитать, какой бедой стала для Польши эта война". "Тысячи городов охвачены огнем, и миллионы людей смотрят на нас с неба. Цель была: уничтожить поляков. Сегодня мы должны бороться, чтобы они не отобрали у нас победу", - поет Тадек.

Разумеется, Тадеуш Полковский - не единственный, кто пропагандирует польские патриотические идеалы и христианские ценности в хип-хопе. В последние годы число таких исполнителей растет пропорционально националистическим настроениям в обществе. Эта тенденция заставляет и уже известных рэперов выпускать патриотические песни. Социолог и культуролог Петр Маевский в своей новой книге "Рэп служит народу. Национализм и поп-культура" пишет о том, что в стране появился феномен "патриотический рэп", который сегодня является удобным инструментом для власти. Польский хип-хоп прошел долгий путь от маргинального течения до музыки, которая важна и приносит прибыль. И если американский рэп - форма спонтанного протеста, который исходит от простых людей, то польский рэп развивается при поддержке государственных структур, партий, общественных движений и даже фирм, производящих одежду с патриотической символикой. В местных газетах все чаще можно увидеть сообщения о мероприятиях, посвященных значительным датам польской истории, в которых говорится: "вместо скучной лекции - концерт хип-хоп с участием известных рэперов".

Ну где еще можно услышать хип-хоп с голосом польского папы римского Иоанна Павла II?

Когда "Право и справедливость" пришла к власти в Польше, бывший пресс-секретарем президента Дуды журналист Марек Магеровский рассказывал корреспонденту "РГ", что ее цель - возродить польский патриотизм. "До момента вступления в НАТО в 1999 году и в Евросоюз в 2004-м нас призывали забыть о том, что мы поляки, потому что теперь мы европейцы. Мы были страной-кандидатом и очень старались. Либеральные элиты утверждали, что мы должны раствориться в Европе, потому что национализм приносил нашему континенту только зло, - вспомним немецкий, итальянский национализм. Сегодня, когда человек говорит, что он патриот, что нужно защищать интересы Польши в Европе, это уже не воспринимают негативно, скорее наоборот", - говорил Магеровский. С тех пор в Польше снято множество фильмов, выпущены книги, в которых история страны представляется так, как это нужно властям. Но только хип-хоп - идеальное попадание в широкую аудиторию от подростков до сорокалетних поляков.