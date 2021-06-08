В профессиях будущего станет преобладать искусственный интеллект

Меньше месяца осталось до начала вступительной кампании в вузы - прием документов начинается 20 июня. Какие профессии сегодня в топе? Чему нужно учиться сейчас, чтобы быть востребованным в будущем?

По оценкам экспертов, в лидеры рвутся три направления - искусственный интеллект, образовательные и игровые среды. И уже в ближайшее время появятся профстандарты по таким специальностям, как образовательный дата-инженер, геймдизайнер, аналитик данных, специалист по машинному обучению. Пока все это для многих звучит непривычно, но специалисты уверены: каких-то 5-7 лет, и все это станет обычным делом. А все необходимые требования о том, что должен знать и уметь профи будущего, собирает искусственный интеллект. Как?

"Специальный алгоритм анализирует данные более 150 миллионов вакансий. Искусственный интеллект выделяет самые частые задачи в этом поле, предметные области и умения, - поясняет ректор Университета "20.35" Нина Яныкина. Над созданием профстандартов для профессий будущего Университет "20.35" работает совместно с Агентством стратегических инициатив и Союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Чем займутся специалисты будущего? Например, образовательный дата-инженер обеспечит сбор и анализ так называемого цифрового следа - того, чему человек успел научиться. Аналитик данных займется глубоким анализом и визуализацией информации. Педагогический дизайнер спроектирует "путь" к успеху в учебе...

В рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации" с 2019 по 2020 год в соответствии с запросом работодателей число бюджетных мест в области информационных технологий увеличилось более чем на 20 тысяч, сообщили "РГ" в минобрнауки. Созданы несколько научно-методических центров для переподготовки и стажировки кадров цифровой экономики в области математики, информатики, технологий на базе ведущих вузов: МИФИ, СПбГУ, ВШЭ, УрФУ и ТГУ.

Именно высшее образование помогает людям развиваться и расти на рабочем месте. Самое главное - умение быстро воспринимать новую информацию

А до 2024 года бюджетных мест в вузах для подготовки ИТ-специалистов станет больше на 120 тысяч. Но кроме вузовских программ, которые длятся 4-6 лет, становятся крайне востребованными и другие, более короткие форматы подготовки. Какие? Рассказывает директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

По его словам, реальность такова, что за пять-шесть лет, пока будущий программист учится в вузе, может смениться не одно поколение технологий. Поэтому рост мест в вузах - это, безусловно, важно. Но, например, специалисты образовательной платформы Coursera сообщают: все более популярны прикладные курсы по ИТ-направлениям. Есть курсы для школьников и студентов, есть короткие программы для взрослых 25-40 лет. Так, бухгалтер вполне может переквалифицироваться в IT-специалиста.

Получается, скоро и вузовское образование не потребуется?

"Такие сложные направления, как искусственный интеллект, машинное обучение, все-таки требуют именно глубокого образования, связанного с математикой, анализом, теорией вероятности, - говорит Малеев. - Этого никогда не освоишь на дополнительных курсах. Но, например, специалистов, которые внедряют технологии "1С" на предприятиях, можно выучить на экспресс-программах. Но именно высшее образование помогает людям развиваться и расти на рабочем месте. Самое главное - умение быстро воспринимать новую информацию, быстро переучиваться. Если раньше технология могла прожить век, то сегодня, бывает, и года не живет, совершенствуется".

Кстати, скоро во всех вузовских программах появятся разделы по искусственному интеллекту. Где-то такие разделы есть уже сегодня. Другим не стоит переживать. Алексей Малеев советует для начала брать какие-то курсы у коллег, партнеров. Ведь вузовская кооперация - это крайне перспективно.

По мнению Малеева, на пике спроса в будущем будут как раз специалисты по обучению интеллектуальных систем, по алгоритмам машинного обучения.

"Они точно будут востребованы, - уверен эксперт. - Как и специалисты по кибербезопасности. Наша жизнь переходит в цифровое пространство: миллион сайтов, аккаунтов, паролей. Например, как отличить сайт настоящий от сайта-подделки, где могут украсть ваши персональные данные? Это нужно знать, и должны быть специалисты, которые могут помочь в такой ситуации".

Тем временем

Время диктует становиться многопрофильным специалистом, а недостаток кадров предсказуемо наблюдается в быстроразвивающихся отраслях. Однако не все упирается в ИТ. Желание подрастающего поколения попасть в нужную стезю и много зарабатывать накладывает отпечаток на остальные отрасли, которые по-прежнему нуждаются в кадрах: педагогику, медицину, техническую сферу, менеджмент, считает ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА доктор экономических наук, профессор Алексей Забелин.

Государство сейчас находится в состоянии повышенного спроса на квалифицированных IT-специалистов, что делает востребованным высшее образование по информационным технологиям. "За последние два года мы почти в два раза увеличили количество бюджетных мест для подготовки кадров для цифровой экономики", - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Московскому финансово-юридическому университету МФЮА также выделили бюджетные места на IT-специальности, обучение которым ведется по последним федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям отрасли. Помимо цифрового блока МФЮА обучает востребованных юристов, экономистов, журналистов и других будущих профессионалов по всем образовательным уровням от средней школы до ученой степени.

"Главное, что сейчас требует рынок труда, - это гибкость ума работника, способность подстроиться под изменяющуюся внешнюю обстановку, быстрое самообучение. Развитые soft skills позволяют быстро встроиться в рабочий процесс, организовать и презентовать проектную работу. Гибкие навыки ценятся наравне с фундаментальными знаниями, а значит, требуют такого же глубокого подхода со стороны образовательных организаций. Для их развития МФЮА продвигает проектную и научную работу студентов, участвует в конференциях и конкурсах, развивает внеучебную жизнь, приглашает успешных спикеров, что положительно сказывается на коммуникативных навыках, кругозоре, мотивации учиться, а главное - позволяет стать тем самым необходимым стране кадром", - отметил Алексей Забелин.