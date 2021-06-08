В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"

Список документов, предоставляемых для оформления "ипотечных каникул", может измениться. Госдума поддержала соответствующий законопроект во втором чтении.

Уточняется перечень документов, подтверждающий нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. К таковым относятся:

- справка о полученных физлицом доходах и удержанных суммах налога,

- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным ФНС России,

- книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций предпринимателей.

Таким образом, факт снижения дохода заемщик сможет подтверждать не только справкой 2-НДФЛ, но и другими документами.

Кроме того, прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости, предлагается считать одним из обстоятельств, признаваемых трудной жизненной ситуацией.