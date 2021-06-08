Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
13:22 08.06.2021

В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Список документов, предоставляемых для оформления "ипотечных каникул", может измениться. Госдума поддержала соответствующий законопроект во втором чтении.

Уточняется перечень документов, подтверждающий нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. К таковым относятся:

- справка о полученных физлицом доходах и удержанных суммах налога,

- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным ФНС России,

Фото: iStock
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья

- книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций предпринимателей.

Таким образом, факт снижения дохода заемщик сможет подтверждать не только справкой 2-НДФЛ, но и другими документами.

Кроме того, прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости, предлагается считать одним из обстоятельств, признаваемых трудной жизненной ситуацией.

Сейчас читают

ЖКХ
05.06.2021

ФАС выступает за изменение порядка определения нормативов на ЖКУ

ФАС выступает за изменение порядка определения нормативов на ЖКУ

ФАС выступает за введение единого порядка определения нормативов на ЖКУ, рассказал замруководителя ведомства Виталий Королев. В некоторых случаях нормативы оказываются причиной, по которой жителям кажется, что их платежи завышены

Жилая недвижимость
05.06.2021

Сколько можно сэкономить летом на смене арендной квартиры

Сколько можно сэкономить летом на смене арендной квартиры

Начало лета - лучшее время для смены арендованной квартиры. На этом можно сэкономить до 10% арендной платы. В июне-июле нет большой конкуренции между нанимателями, можно без спешки выбирать нужный вариант и гораздо удобнее посмотреть транспортную доступность

Ипотека
04.06.2021

Глава ВТБ Андрей Костин оценил новые условия льготной ипотеки

Глава ВТБ Андрей Костин оценил новые условия льготной ипотеки

Новые условия льготной ипотеки повлияют на средний уровень ставок, но не будут критичными, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Более существенным фактором роста стоимости ипотеки он называет повышение ключевой ставки ЦБ