В России в ближайшее время впервые появится свод правил по пожарной безопасности для временных зданий с массовым пребыванием людей. Пока для подобного рода сооружений действуют только временные рекомендации.

И это тот случай, когда можно говорить о пробелах в законодательстве. Тем не менее впервые на этот недочет в МЧС обратили внимание относительно недавно.

"Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года инициативная группа разработчиков сказала, что при проведении подобных мероприятий на стационарных объектах все более или менее понятно, а на временных объектах, которые возводятся на время форумов, конгрессов и т. д., четко сформулированные требования противопожарной безопасности отсутствуют. И в ближайшее время такой свод правил появится", - приводит агентство ТАСС слова директора департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александра Бондара.

Правила необходимы, потому что разработанные в 2020 году рекомендации не являются нормативным правовым актом и не влекут правовых последствий. А как быть, если пожар, да еще и с тяжелыми последствиями случится как раз во время спортивных мероприятий или концертов? Кого и за что судить, если вопрос противопожарных правил для таких объектов не прописан?

Кстати, временные сооружения - это не только специально возводимые или приспосабливаемые на определенный период сооружения для проведения форумов, конгрессов, выставок, ярмарок и спортивных мероприятий. Под это понятие подпадают также, например, временные госпитали или временные склады и пункты временного размещения.