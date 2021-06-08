На рынке загородной недвижимости дефицит. При нехватке современных домов по адекватным ценам растет спрос на участки и услуги строительных бригад, которых тоже не хватает.

Интерес к загородной жизни возродился в прошлом году из-за пандемии, удаленки и закрытых границ. И не стихает до сих пор. Масла в огонь подлила сельская ипотека и распространение на ИЖС семейной ипотеки.

Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье в 2020 году и первом квартале 2021 года был больше, чем годом ранее, на 65%, под Новосибирском и Санкт-Петербургом - на 70%. Для Северной столицы это рекордно высокий спрос за последние пять лет, отмечает основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Цены на дома и участки, соответственно, тоже поползли вверх: в Казани на 15% выросла стоимость участков и на 7% - домов и дач, в Екатеринбурге загородная недвижимость выросла на 13%, на Алтае - на 20%, в Подмосковье на 18-38% в разных секторах недвижимости, а в Ленобласти - на 15%.

Спрос на дома на юге России в мае был выше прошлогоднего на 20-22%, а цены за год выросли на 20% в Крыму и на 27% в Краснодарском крае, сообщает "Авито Недвижимость". Стоимость домов в Сочи за год, по данным компании, подскочили в 1,9 раза, в Геленджике - в 1,6 раза, в Новороссийске, Анапе, Алупке, Севастополе - примерно на 40%.

Здесь ажиотаж подогревают предпринимаемые властями меры по упорядочиванию застройки. После введенного в Сочи моратория на точечную застройку предложение резко сократилось, и также резко подскочили цены на квартиры и апартаменты, отмечает руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков.

В результате те, кто хотел приобрести квартиру, переориентировались на загородную недвижимость, подогревая спрос и цены на всем Черноморском побережье.

Сейчас на рынке загородной недвижимости доля объективно ликвидного предложения - не больше 10%, отмечает Гальцев. Остальное - дома с завышенными в 1,5-2 раза ценами или неинтересные покупателям (среди них, например, пафосные особняки 1990-х годов). Востребованы же дома современного дизайна в 150-200 кв. м.

За год предложение в Подмосковье, к примеру, сократилось приблизительно на 65%, говорит замдиректора Департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Олег Новосад. Ожидается, что на рынке появятся новые проекты загородных поселков, однако пока этого не произошло. Новых элитных поселков на подмосковном рынке, в частности, не появлялось уже 3,5 года и пока официально не заявлено ни об одном новом, говорит директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. Хотя застройщики видят образовавшуюся рыночную нишу и интерес к загородному консалтингу растет. В крупных девелоперских компаниях принятие решений требует больше времени. Частные застройщики действуют более оперативно, именно они сейчас поддерживают спрос на загородную недвижимость, выпуская на вторичный рынок новое качественное предложение.

90 процентов загородных домов на рынке с завышенными ценами или устаревшим дизайном

Тормозит активность девелоперов рост цен на стройматериалы, отмечает Михайлик: из-за этого рассчитанные ранее модели не сходятся и девелоперам приходится заново подтверждать эффективность проектов.

Вывод проекта на рынок требует времени - от нескольких месяцев до нескольких лет, говорит заместитель гендиректора компании "Kaskad Недвижимость" Ольга Магилина. Чтобы поселок начал продаваться хотя бы через полгода после старта работы над ним, нужна земля очень высокой готовности: в идеале она изначально размежевана, есть все инженерные коммуникации, причем не "по границе". Работы нулевого цикла, кроме земли и коммуникаций, включают концепцию поселка, проектирование, организацию дорог. Настолько готовых к выходу на стройплощадку участков немного. "Заметен интерес к этому сегменту крупнейших застройщиков городского, многоэтажного формата. Но в этих компаниях пока ведется, в основном, аналитическая работа по рынку", - говорит Магилина.

Большая часть предлагаемых на рынке домов уже устарела и спросом не пользуется. Фото: Владимир Аносов

Из-за нехватки ликвидных домов многие покупают участки, чтобы строиться самостоятельно, отмечает Гальцев. В Подмосковье, к примеру, по словам Новосада, предложение в этом сегменте превышает спрос примерно в три раза. Однако и здесь не все гладко.

Компании - производители домокомплектов и строители сейчас принимают заказы на осень и начало следующего года, отмечают в Ассоциации деревянного домостроения. Более далекие планы бизнес строить опасается: ситуация усугубилась резким скачком цен на пиломатериалы (они выросли уже в 2,5 раза к прошлому году, ожидается, что увеличатся еще вдвое), и рост продолжается. Соответственно, растут цены и на деревянные домокомплекты (они уже увеличились в 2,5 раза), на дома "под ключ" (на 30-40%). Предсказать дальнейшие прейскуранты сложно, и компаниям легче остановиться, чем заключать договоры и позже не выполнить обязательства, отмечают в ассоциации. Не исключены банкротства компаний из-за невозможности выполнить договоры. Более того, даже при нынешних ценах образовался дефицит пиломатериалов, так как все идет на экспорт. Нарасхват и рабочие, особенно квалифицированные - цены на их услуги поднялись в среднем на 20-30%.

Между тем падения спроса пока не ожидается. Не мешает ему расти даже пандемия, которая принесла многим финансовые сложности. Около 45% сделок идет с привлечением ипотеки, отмечает Новосад. 35% загородных домов покупаются на личные накопления, 20% используют программу trade-in.

Покупатели загородных домов помолодели: раньше дома покупали люди от 30 лет, сейчас уже от 26 лет

Для многих стимулом к покупке стала сельская ипотека, другие используют материнский капитал, третьи вынуждены выбирать более недорогой, но нередко более комфортный формат загородного дома из-за выросших цен на жилье, сообщает Сауков. Причем покупатели помолодели: раньше загородным рынком интересовались люди в возрасте от 30 лет, сейчас чаще всего покупают дома те, кому от 26 до 35 лет.

Кстати, минстрой завершает разработку законопроекта о введении проектного финансирования и счетов эскроу в сфере индивидуального жилищного строительства, рассказал недавно журналистам замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Документ упростит и получение ипотеки на строительство дома. До конца года закон будет принят, сообщил Стасишин.