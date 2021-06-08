В Совфеде оценили перспективы индексации пенсий работающих пенсионеров

По мнению Валерия Рязанского, властям страны приходится выбирать приоритеты в условиях существующих бюджетных ограничений. И сейчас во главу угла поставлены поддержка семей с детьми. "С появлением других возможностей бюджета, индексация пенсий работающих пенсионеров должна состояться", - считает сенатор.

По его словам, такое решение поддержали бы и законодатели, и представители институтов гражданского общества. "Механизм принятия решения достаточно прост, может и правительство внести такой законопроект, соответствующую работу могут взять на себя депутаты", - добавил он.

Рязанский также отметил, что у половины работающих пенсионеров заработок довольно высокий. Это люди культуры, науки, искусства, которые продолжают свою профессиональную деятельность.